Senador de EEUU llama "basura" a migrantes que entran a su país a través de México

Senador de EEUU llama "basura" a migrantes que entran a su país a través de México

El senador republicano Tommy Tuberville se refirió como 'basura' a una parte de los migrantes que llegan a Estados Unidos a través de México, al criticar la... 24.07.2024, Sputnik Mundo

El tema de la migración a través de la frontera sur de Estados Unidos volvió a convertirse en tema de conversación en medio de la campaña electoral en ese país, ahora gracias a las declaraciones del senador por Alabama, Tommy Tuberville, quien llamó "basura" a las personas que cruzan desde México hacia su país sin papeles. El congresista hizo esa declaración tras criticar a la vicepresidenta Kamala Harris como posible candidata presidencial del Partido Demócrata y su labor como la llamada "zar de la frontera", puesto que le fue encargado desde 2021 por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.Según la Administración Biden, la labor de Harris no era detener por la fuerza a los migrantes, sino abordar las causas profundas de la migración en Centroamérica, junto con los gobiernos de los países de esa región e incluso con México, su vecino del sur por dónde pasan la mayoría de los inmigrantes.Cifras reales también dejan ver que las afirmaciones de Tuberville en cuanto al número de inmigrantes que han entrado a Estados Unidos no corresponden con la realidad, pues la población inmigrante no autorizada en Estados Unidos creció hasta los 11 millones en 2022, según nuevas estimaciones del Pew Research Center basadas en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2022, el año más reciente disponible.La afirmación de Tuberville de que la mayoría de los migrantes provienen de cárceles y prisiones también es una variación de una aseveración que el expresidente Donald Trump ha hecho durante más de un año. Números del Servicio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) muestran que, desde el año fiscal 2021 hasta el año fiscal 2024, los funcionarios de inmigración arrestaron a unos 103.700 no ciudadanos con condenas penales, ya sea en Estados Unidos o en el extranjero.

