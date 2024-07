https://latamnews.lat/20240724/se-esta-preparando-un-apagon-mediatico-para-venezuela-rumbo-a-las-elecciones-1156351916.html

¿Se está preparando un apagón mediático para Venezuela rumbo a las elecciones?

¿Se está preparando un apagón mediático para Venezuela rumbo a las elecciones?

Sputnik Mundo

Cuando el país se prepara para sus elecciones presidenciales, YouTube bloquea la cuenta de 'La Iguana TV', una de las plataformas de noticias digitales más... 24.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-24T03:15+0000

2024-07-24T03:15+0000

2024-07-24T03:15+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

venezuela

youtube

méxico

política

elecciones presidenciales en venezuela

💬 entrevistas

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/18/1156359956_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9612d19fc3311edbda2e9891e62f6ef1.png

Miguel Ángel Pérez Pirela, reconocido filósofo político y director de La Iguana TV, habló en exclusiva para Sputnik sobre las implicaciones de este bloqueo y su impacto más amplio en la sociedad venezolana. El también comunicador político, estableció paralelismos con eventos recientes contra plataformas de corte progresista en la región. "Esta misma situación ocurrió durante las elecciones en México. YouTube bloqueó los canales de Morena, López Obrador e incluso TeleSur", señaló Pérez Pirela, quien recordó que la empresa citó infracciones de derechos de autor por parte de canales privados. La escala de influencia de La Iguana TV —que tiene más de 270,000 suscriptores en su canal de Youtube, lo que la convierte en el canal político más grande de Venezuela— exhibe la gravedad del bloqueo, apuntó el comunicador. "Estamos hablando de casi 300,000 horas de visualización al mes, lo que se traduce en entre tres y cinco millones de vistas anuales. Bloquear este canal 15 días antes de las elecciones es un golpe significativo para los votantes venezolanos, privándolos de información crucial"."Un síntoma de una tendencia dictatorial global"Este acto, según Pérez Pirela, es parte de un esquema más amplio para manipular la narrativa electoral. "El objetivo es crear la impresión de que la elección es solo entre dos candidatos, con uno de ellos, Nicolás Maduro, siendo bloqueado. Este apagón digital es un síntoma de una tendencia dictatorial global en la era 3.0."Y agrega: "Esos medios son los que van a confeccionar el golpe de Estado mediático, ahora digital, ahora 3.0, el día de la elección y sobre todo el día después, 28 y 29. ¿Con qué propósito? De vehicular un mensaje sencillo: fraude. De hecho, ya el 'colchón' se ha realizado y lo pueden verificar los latinoamericanos y las latinoamericanas a través de los artículos que se están publicando desde al menos 15 días antes, para ser más precisos, 7 días antes". Los tres pilares del plan opositorPara el comunicador político, existen tres elementos que conforman la visión general del plan que a su juicio prepara la oposición para este 28 de julio. El primero de ellos, proviene del intento de contactar paramilitares colombianos para causar desestabilización en el país, hecho que se encuentra ya en investigación por parte de la Fiscalía General de la República. El otro pilar, lo conforma la inundación del panorama mediático con "encuestas completamente delirantes" pagadas para dar paso al tercer elemento que conforman un "triángulo perfecto" para la explosión social que son los "cánticos de fraude":"Ese es el escenario perfecto para irse entonces a las guarimbas, que son intentonas de guerra civil, de desestabilización, de asesinatos en las calles, de tranca de calle, de incendios de bibliotecas, de preescolares, de universidades, de acoso a la ciudadanía. Ese es el plan que ellos están montando a través del escenario comunicacional y más específicamente comunicacional digital", enfatiza.Sputnik y RT "seguros de vida de las democracias latinoamericanas"En respuesta a cómo los venezolanos y latinoamericanos pueden protegerse contra estas tácticas de desinformación, Pérez Pirela aconsejó: "Canales como Telesur, La Iguana TV y nuevas plataformas como Alma, junto con medios internacionales como Sputnik y RT, han demostrado su fiabilidad a lo largo del tiempo. Estos son los medios en los que podemos confiar a pesar de la demonización continua"."El País, acaba de hacer una entrevista a un prófugo de la justicia que vive con ropaje de rey, Leopoldo López. CNN en español ha participado como pieza activa en golpes de Estado en Bolivia, en Venezuela, en Honduras. Es decir, si vemos el historial de los medios de comunicación sabremos cuáles nos podrían realmente servir en estos momentos para informar. Acaba de haber un golpe de Estado, una intentona de golpe de Estado en Bolivia y ahí estuvo Telesur a la cual tildo, junto con Sputnik, RT, HispanTV, La Iguana, como seguros de vida de las democracias latinoamericanas".Reflexionando sobre el papel de los medios estatales y las estrategias de comunicación efectivas, Pérez Pirela reiteró un sentimiento a menudo expresado por los líderes venezolanos. "A menudo somos buenos para no comunicar nuestros logros. Para contrarrestar la 'dictadura del algoritmo,' los medios estatales deben adoptar un enfoque ágil y receptivo. Abracen la comunicación en tiempo real, comprendan las complejidades de las plataformas digitales y enfóquense en la calidad del contenido", recomienda con su amplia experiencia liderado la plataforma digital La Iguana TV.Para clarificar como navegar la intricada dinámica de la censura digital, Pérez Pirela usa una metáfora que sirve para dar evidencia cómo debe ser el enfoque para producir contenidos digitales:"El producto mejor vendido en los últimos 2.000 años, desde una perspectiva de marketing, es la figura de Jesucristo. La comunicación exitosa debe ser buena (bonum), verdadera (verum), coherente (unum) y bella (pulcrum). Si nuestro mensaje carece de estas cualidades, fracasará en alcanzar a su audiencia. Estudien el algoritmo. No caigan en la lógica del 'patito feo' de asumir que no les gustan por su postura política de izquierda o revolucionaria. Al comprender y aprovechar el algoritmo, podemos democratizar nuestra verdad", concluye.

https://latamnews.lat/20240717/gobernador-venezolano-no-hay-forma-de-que-la-revolucion-bolivariana-pierda-las-elecciones--video-1156199693.html

https://latamnews.lat/20240719/lula-defiende-que-venezuela-elija-al-presidente-que-quiera-1156268960.html

https://latamnews.lat/20240528/londres-preocupado-por-la-amplia-cobertura-de-sputnik-en-regiones-clave-como-america-latina-1150813362.html

venezuela

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

José Negrón Valera https://cdn.img.latamnews.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.latamnews.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.latamnews.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

andrés manuel lópez obrador, venezuela, youtube, méxico, política, elecciones presidenciales en venezuela, 💬 entrevistas