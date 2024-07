https://latamnews.lat/20240724/retirada-en-modo-afganistan-el-caotico-abandono-de-biden-de-las-presidenciales-1156358259.html

Retirada en 'modo Afganistán': el caótico abandono de Biden de las presidenciales

24.07.2024

No va másBiden hizo al anuncio en una carta que publicó en formato de imagen en su cuenta de la red social X. "Ha sido el mayor honor de mi vida servir como su presidente. Y aunque ha sido mi intención buscar la reelección, creo que es en el mejor interés de mi partido y del país que me retire y me enfoque únicamente en cumplir con mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato", reza un fragmento del documento.Por la misma vía, hizo público su apoyo a Harris como candidata a sucederle. "Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer mi pleno apoyo y respaldo a Kamala para que sea la candidata de nuestro partido este año", posteó.Y es que durante mucho tiempo los medios de comunicación occidentales se emplearon a fondo en defender que Biden gozaba de buena salud, sobre todo la mental. Incluso la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean–Pierre, llegó al extremo de decir que los vídeos en los que Biden aparecía con comportamientos erráticos durante la última cumbre del G7, eran falsos y manipulados por el Partido Republicano. Ahora, y a la luz del debate con Donald Trump, desde las entrañas demócratas esbozan que Biden no es apto para ser reelegido.Prácticamente pasaron ‘en cero coma’, y de una forma caótica, de un ‘super Biden’ de 81 años, a un Biden que no está apto. Tan caótica como la propia espantada de EEUU de Afganistán.Al indicar que esta es una ‘crónica de una retirada anunciada’, el analista internacional Eduardo Luque advierte que "la primera reflexión que cabe hacer es quién demonios ha dirigido EEUU en el tiempo en que Biden ha demostrado, una y otra vez, que no estaba capacitad cognitivamente para regir los destinos del país".

