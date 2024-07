https://latamnews.lat/20240724/que-hay-detras-de-la-disposicion-de-ucrania-a-negociar-la-paz-con-rusia-1156364339.html

¿Qué hay detrás de la disposición de Ucrania a negociar la paz con Rusia?

¿Qué hay detrás de la disposición de Ucrania a negociar la paz con Rusia?

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitró Kuleba, declaró la disposición de Ucrania a mantener negociaciones con Rusia para poner fin al conflicto armado... 24.07.2024

El 23 de julio, el ministro ucraniano llegó a China para realizar una visita oficial hasta el 26 de julio. Kuleba señaló que las negociaciones con Rusia deberían ser "racionales" y estar orientadas a alcanzar una paz "justa y duradera".Por su parte, el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, remarcó que su Gobierno apoya todas gestiones que contribuyan a la paz y continuará desempeñando un rol constructivo para el cese de las hostilidades. Todos los conflictos y las disputas, enfatizó Wang, deben resolverse en la mesa de negociaciones.Por su parte, la vocera del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, comentó las declaraciones que Volodímir Zelenski había hecho sobre la necesidad de poner fin al conflicto en Ucrania lo antes posible.La diplomática opinó que ni hace falta hablar de la sinceridad de Zelenski."En los últimos años, han aparecido miles de confirmaciones de que [Zelenski] está dispuesto a traicionar a cualquiera con tal de preservar su propio poder. Por lo tanto, todo esto está integrado en el flujo de noticias políticas procedentes de EEUU para lucirse ante el público, para pedir más, para hacer algunos preparativos para el futuro por si algo cambiara allí", enfatizó."Son unos mentirosos. Todo es para timar dinero a Occidente"De acuerdo con el politólogo y docente de la Escuela Superior de Economía rusa Marat Bashírov, las autoridades ucranianas están urdiendo un astuto plan relacionado con la posible victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos."Todo el plan de los dirigentes ilegítimos ucranianos se basa en que sospechan que vendrá Trump, que planteará ciertas condiciones tanto a Rusia como a Ucrania. La tarea de Kiev es hacer que estas condiciones sean inaceptables para Moscú. Simularán que están dispuestos a negociar, pero presionarán a Trump para que imponga las condiciones que no convienen a Rusia. Cuando Moscú se niegue a negociar en esos términos, pedirán a Trump que aumente la ayuda militar para chantajear a Rusia", explica el experto.Bashírov resumió que las autoridades de Kiev dirán a todo el mundo que están de acuerdo con entablar negociaciones, pero en realidad esperarán a los resultados de las elecciones en Estados Unidos.La última ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania para pactar el fin de las hostilidades tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas.Moscú en repetidas ocasiones se declaró dispuesto a reanudar el diálogo, pero lo condicionó a que Ucrania derogue su decreto que prohíbe retomar las negociaciones de paz.El presidente ruso, Vladímir Putin, formuló antes varias condiciones para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire sus tropas de los cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga su estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Ucrania rechazó la propuesta rusa catalogándola de ultimátum.

