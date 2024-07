https://latamnews.lat/20240724/no-es-progresista-es-militarista-harris-podria-continuar-la-politica-neoconservadora-de-biden-1156370059.html

"No es progresista, es militarista": Harris podría continuar la política neoconservadora de Biden

"No es progresista, es militarista": Harris podría continuar la política neoconservadora de Biden

24.07.2024

"Debemos estar con Israel", declaró la entonces senadora por California Kamala Harris en medio de fuertes aplausos en la conferencia política de 2017 del Comité Americano-Israelí de Asuntos Públicos. "Nuestra relación en materia de defensa es fundamental para ambas naciones. Por eso apoyo el compromiso de Estados Unidos de proporcionar a Israel 38.000 millones de dólares en ayuda militar durante la próxima década", indicó.El respaldo de EEUU a su aliado en Oriente Medio es cada vez más controvertido a medida que el número oficial de muertos durante su operación militar en la Franja de Gaza se acerca a los 40.000. Activistas demócratas montaron una campaña para conseguir cientos de miles de votos "no comprometidos" durante las primarias del partido a principios de 2024 como protesta por el respaldo del presidente Joe Biden a Israel, mientras que algunas figuras conservadoras como el comentarista Tucker Carlson también han cuestionado el apoyo continuado de Washington.Pero la relación entre Estados Unidos e Israel sigue siendo una cuestión de fe para la gran mayoría de los legisladores, señala Jeremy Kuzmarov."Se trata de una forma de subvertir la democracia porque se sabía desde hace tiempo que Joe Biden estaba delicado de salud y, sin embargo, continuó en la carrera", apunta el periodista sobre el controvertido proceso por el que el Partido Demócrata confirmó a Harris como candidata.El proceso de nominación presidencial del Partido Demócrata se vio sacudido durante dos ciclos sucesivos por la candidatura insurgente del senador de Vermont Bernie Sanders en 2016 y 2020. El autoproclamado socialista democrático criticó abiertamente la dirección del partido desde la década de 1990, durante la cual ha trazado un rumbo económico neoliberal cada vez más favorable a las empresas.Los críticos opinan que una decisión del Tribunal Supremo de 2010 que anuló gran parte de la ley de financiación de campañas de EEUU hizo que los partidos dependieran aún más del apoyo de donantes ricos e intereses corporativos. Los líderes demócratas respondieron apoyando a candidatos fiscalmente conservadores tanto a nivel estatal como nacional."Quieren seleccionar a candidatos de tipo corporativo y unas primarias abiertas darían lugar a la probabilidad de que surgiera alguien con las opiniones del candidato popular Bernie Sanders. (...) Las primarias en los dos últimos ciclos fueron claramente amañadas contra Bernie Sanders que, independientemente de sus defectos, representaba a un candidato más progresista y democrático que promovía políticas que desafiarían el poder corporativo y que eran populares entre enormes sectores del electorado, incluyendo cosas como Medicare para todos", señala.El periodista comparó el moderno proceso de primarias de los demócratas con la selección por parte del grupo de poder del partido de Harry Truman como compañero de fórmula del expresidente Franklin Roosevel en las elecciones de 1944. Los líderes del partido insistieron en Truman frente al más progresista Henry Wallace. Truman se convirtió en presidente cuando Roosevelt murió menos de tres meses después de su toma de posesión al año siguiente.El giro neoliberal del Partido Demócrata ha coincidido con una asertiva política exterior estadounidense, y Kuzmarov argumenta que ambos grandes partidos están "bastante alineados" en la política relativa a Israel, que según él "lleva a cabo gran parte del trabajo sucio de EEUU en Oriente Medio"."[Harris] está vinculada al ala del partido de Biden-Clinton, que es el ala proimperio y proguerra. Cuando era candidata en las últimas primarias, había una candidata pacifista, Tulsi Gabbard, que era muy progresista en sus opiniones sobre política exterior, y Kamala Harris utilizó tácticas de provocación contra Gabbard y la acusó de simpatizar a Putin, a Asad y ese tipo de cosas cuando Gabbard abogaba por la paz y la diplomacia", aclara.Kuzmarov recuerda que la vicepresidenta respaldó la política de Biden con respecto a Ucrania, donde han proporcionado miles de millones en armamento y que EEUU está construyendo nuevas bases militares en Filipinas como parte de la estrategia para hacer frente a China."No debemos olvidar que se trata de dólares de los contribuyentes, miles de millones de dólares de nuestros contribuyentes se destinan a estas políticas exteriores militaristas e imperialistas. Y eso no es dinero que se destina a donde se necesita aquí dentro del país, incluyendo el plan de Sanders de Medicare para todos, que es lo que muchos estadounidenses quieren. Así que Harris no es progresista en ningún sentido, es militarista", concluye.

