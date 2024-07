https://latamnews.lat/20240724/la-wada-amenaza-a-eeuu-con-aislamiento-deportivo-si-continua-la-confrontacion-1156372336.html

La WADA amenaza a EEUU con aislamiento deportivo si continúa la confrontación

La WADA amenaza a EEUU con aislamiento deportivo si continúa la confrontación

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Si EEUU y su Agencia Antidopaje (USADA) siguen desarrollando el conflicto en torno a los nadadores chinos, se aislarán del deporte... 24.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-24T17:11+0000

2024-07-24T17:11+0000

2024-07-24T17:16+0000

internacional

eeuu

⚽ deportes

wada

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/18/1156373007_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_fe11758c581546e22380f00a33684189.jpg

A principios de julio, la USADA instó a la WADA que publicara todos los documentos relacionados con el caso de 23 nadadores chinos que habían dado positivo por trimetazidina en 2021 y acusó a la WADA de ocultar los datos, mientras EEUU lanzó una investigación federal al respecto. Recordó que la semana pasada, la Federación Internacional de Natación (World Aquatics) no encontró evidencia de que se ocultaran los datos de dopaje. Subrayó que las acusaciones estadounidenses afectan la reputación tanto de la agencia, como de todo el sistema antidopaje, a pesar de que la WADA había presentado todos los datos y explicaciones. Banka recordó que las pruebas de los nadadores chinos se tomaron por la Agencia Antidopaje del país asiático en conformidad con el Código Mundial Antidopaje, mientras la USADA abrió su investigación porque, según dijo, "no se puede confiar en la WADA". Para el presidente de la WADA, esto no es más que una "traición" y "una demostración de cómo la USADA interpreta las leyes". En este contexto, la WADA agregó que espera el apoyo del Comité Olímpico Nacional de EEUU para que el país norteamericano siga formando parte del deporte mundial. El pasado 20 de abril, la cadena de televisión alemana ARD comunicó que, en enero de 2021, 23 nadadores chinos dieron positivo por trimetazidina, a pesar de lo cual se autorizó su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. En mayo, el Congreso de EEUU sospechó que China estaba llevando a cabo una "amplia estrategia estatal para competir de forma desleal" en los Juegos Olímpicos y comparó la situación con el escándalo de dopaje que rodea al deporte ruso. En una carta dirigida a la WADA, el Congreso estadounidense exigió a la organización que facilitara todos los documentos relacionados con el caso de los atletas chinos, mientras que el jefe de la USADA, Travis Tygart, acusó a la WADA de ocultar información. De los nadadores implicados en el escándalo de dopaje, 11 forman parte del equipo olímpico chino de 2024. El 9 de julio, la WADA declaró que el fiscal independiente Eric Cottier no encontró errores de la agencia en el caso de los nadadores chinos.

https://latamnews.lat/20240723/poca-demanda-de-entradas-para-los-jjoo-de-paris-provoca-sobreoferta-de-boletos-en-reventa-1156352424.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, ⚽ deportes, wada