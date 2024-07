https://latamnews.lat/20240724/gane-quien-gane-en-eeuu-mexico-enfrentara-un-panorama-reacio-en-el-tema-migratorio-irregular-1156328920.html

Gane quien gane en EEUU, México enfrentará un panorama "reacio" en el tema migratorio irregular

Gane quien gane en EEUU, México enfrentará un panorama "reacio" en el tema migratorio irregular

24.07.2024

Además, Muñoz Torres destaca que, para lograr esta meta, tanto la virtual presidenta electa de México como su equipo tratan de evitar la confrontación con ambos bandos, especialmente con el encabezado por Donald Trump.Una parte de "la estrategia de la futura Administración es tratar de evitar que se llegue al nivel de confrontación alcanzado en el anterior mandato de Trump", precisa.El caso demócrataSi bien ninguna de las dos grandes fuerzas políticas estadounidenses es abierta para remediar la crisis migratoria que prevalece en América Latina, y concuerdan en propuestas como el cierre de la frontera con México, cada una tiene ciertas particularidades.Por ejemplo, en el ala demócrata que, hasta el momento, tiene una candidatura acéfala después de que el actual presidente estadounidense, Joe Biden, rechazara ir por la reelección, se ha caracterizado en los últimos mandatos por deportar a las personas indocumentadas y mantener un discurso que culpa a este grupo por problemas como la inseguridad y el consumo de fentanilo."Si la candidata fuera Kamala Harris, veríamos continuidad en las políticas de Biden, pero si fueran los adversarios dentro de ese mismo partido, habría algunos ajustes (...) A grandes rasgos, si ganan los demócratas, serían muy conservadores en este tema. No prometerían una gran amnistía para regularizar a miles de migrantes (...) y lo único distinto lo veríamos en el discurso que, posiblemente, no sería tan incendiario y radical en este tema, pero no se flexibilizarían" para aprobar medidas en la materia, pondera Muñoz Torres.Asimismo, las estrategias para disminuir la migración irregular han sido insuficientes. Por ejemplo, Biden promovió la eliminación del Título 42, lo que causó mayores deportaciones, y no se acercó a las naciones expulsoras como sugirió en varias ocasiones el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien hizo énfasis en la falta de apoyo económico del país norteamericano para paliar este fenómeno.En este sentido, la internacionalista y docente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Adriana Estefany Carbajal, recuerda que, en los mandatos del expresidente estadounidense, perteneciente a este partido, Barack Obama (2009-2017), las deportaciones se dispararon y, en total, alrededor de tres millones de migrantes indocumentados fueron repatriados, esto con base en datos del Departamento de Seguridad estadounidense.Ni siquiera el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), tuvo un efecto positivo en el país norteamericano, debido a que las expulsiones continuaron, incluso separando a bebés y niños de sus familias.¿Promesas que se vuelven realidad?Respecto a los republicanos, quienes refrendaron su apoyo a Trump como candidato de la fuerza política, la especialista asevera que sus mensajes, mismos que criminalizan a la comunidad migrante de México y América Latina en general, pueden derivar en agresiones contra este grupo.Sumado a esto, si el magnate republicano consiguiera el triunfo en los comicios, hay una mayor posibilidad de que concrete las promesas de campaña que realizó desde su primer mandato, hace más de cuatro años, como la construcción del muro fronterizo.Esto se dio tras el cambio de políticas migratorias de EEUU, como impedir el asilo a las personas sin documentos.Lo que sigueSumado al tema migratorio, los expertos consideran que hay dos temas con los que lidiarán México y EEUU: la revisión del T-MEC, cuyas primeras mesas se realizarán en 2025, y el acercamiento con otras naciones de la región, con el fin de disminuir la expulsión de personas de sus sitios de origen."El tema que también esta sobre la mesa es el nearshoring, mismo que, por ejemplo, Trump no ve con buenos ojos. Asimismo, ha mencionado que, en caso de ganar, no permitirá que se coloquen plantas de automóviles chinas en México (...) Esto se conjunta con la revisión del T-MEC, donde seguramente el Gobierno de EEUU estará presionado por el vínculo del país latinoamericano [con Pekín], reflexiona Carbajal.Sobre el acercamiento con las naciones de América Latina y el Caribe, Muñoz Torres se inclina por estrategias similares a las impulsadas en el Encuentro de Palenque, realizado en México a finales de 2023."Si no se genera una acción de mayor envergadura, el tema se puede descontrolar. Es aquí cuando EEUU, y no solo México, debe tratar de generar un sistema de gobernanza donde todas las partes involucradas tengan obligaciones y, por otro lado, crear incentivos para que los gobiernos expulsores se comprometan a generar mejores condiciones para su población", concluye.

