El Kremlin prefiere una solución pacífica al conflicto en Ucrania

SOLNECHNOGORSK (Sputnik) — Una solución pacífica sería la opción preferida para resolver el conflicto en Ucrania, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri...

El vocero admitió que el decreto presidencial de Volodímir Zelenski, que prohíbe mantener negociaciones con el presidente ruso, Vladímir Putin, puede obstaculizar este proceso. En este contexto, Peskov recordó también que Zelenski "definitivamente" ha perdido su legitimidad como presidente de Ucrania. Además, el portavoz señaló que Rusia espera recibir aclaraciones sobre la declaración del ministro de Exteriores ucraniano, Dmitró Kuleba, que afirmó en una reunión con su par chino, Wang Yi, que Kiev está listo para negociar con Moscú. Al mismo tiempo, Peskov enfatizó que Rusia logrará sus objetivos de manera definitiva, ya sea mediante negociaciones o como resultado de la operación militar especial. La última ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania para pactar el fin de las hostilidades tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas.Moscú en repetidas ocasiones se declaró dispuesto a reanudar el diálogo, pero lo condicionó a que Ucrania derogue su decreto que prohíbe retomar las negociaciones de paz.El presidente ruso, Vladímir Putin, formuló anteriormente varias condiciones para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire sus tropas de los cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga su estatus neutral, no alineado y no nuclear, y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Ucrania rechazó la propuesta rusa catalogándola de ultimátum.

