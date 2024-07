https://latamnews.lat/20240724/cuanto-tiempo-y-cuanto-dinero-le-costara-a-bolivia-poner-en-marcha-el-pozo-mayaya-x-1-1156356863.html

¿Cuánto tiempo y cuánto dinero le costará a Bolivia poner en marcha el pozo Mayaya X-1?

¿Cuánto tiempo y cuánto dinero le costará a Bolivia poner en marcha el pozo Mayaya X-1?

Sputnik Mundo

El Gobierno boliviano anunció que el campo hidrocarburífero garantizará la provisión de este recurso para el mercado interno, además de dejar un margen para la... 24.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-24T00:53+0000

2024-07-24T00:53+0000

2024-07-24T00:53+0000

américa latina

luis arce

medioambiente

evo morales

la paz

ypfb

bolivia

💬 opinión y análisis

hidrocarburos

gas

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/0f/1156173046_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3d4a5b6137d44d7f576282971ff58c27.jpg

El Gobierno de Luis Arce anunció la puesta en marcha del campo Mayaya X1, en el norte amazónico del departamento de La Paz. Cuando comience a producir, posiblemente en 2027, garantizaría la provisión de hidrocarburos para el país y daría un amplio margen para la exportación durante varios años. ¿Cuáles son los tiempos que maneja Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) para que se sientan los beneficios del comercio de estos recursos? ¿Y cuánto será necesario invertir?Durante el último siglo, los hidrocarburos de Bolivia fueron extraídos de la región del Chaco boliviano, que involucra a tres departamentos del sur: Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Se calcula que en esta zona se encuentra el 80% de los recursos hidrocarburíferos del país.El campo Mayaya X-1, en el municipio paceño de Alto Beni, es el primero que será explotado en el norte amazónico de Bolivia, próximo a las fronteras con Perú y Brasil. En esta zona no existen ductos ni refinerías para transportar y procesar los recursos, a diferencia de lo que ocurre con la explotación ya tradicional en el Chaco, donde la red de transporte por cañerías conecta con Brasil y Argentina.El Gobierno nacional prevé invertir 400 millones de dólares para tender un ducto que conecte con la refinería de Senkata, en la ciudad de El Alto; también para construir al menos tres pozos hidrocarburíferos. Se calcula que el campo Mayaya X-1 generará ganancias por 6.800 millones de dólares.Según YPFB, debajo de este campo se encuentran 1,7 trillones de pies cúbicos (TFC) de recursos. Pero varios analistas -entre ellos Raúl Velásquez, de la Fundación Jubileo- remarcaron que es necesario realizar más estudios para certificar la cantidad exacta por extraer.En diálogo con Sputnik, Velásquez consideró que Bolivia debe elaborar una nueva política de hidrocarburos, que vaya más allá de la obtención de ganancias por la venta de los recursos, sin procesamiento previo que les dé mayor valor agregado.Explicó que la política hidrocarburífera de Bolivia tiene tres características: "Es rentista, tiene al Estado como actor monopólico y tiene al gas como piedra angular de esta política".Evaluó que esta política, aplicada desde 2004, pasada la llamada Guerra del Gas, "no ha dado el resultado esperado. Esto se advirtió desde 2005, cuando se escribía la ley de Hidrocarburos, que preveía continuar con la subvención a los carburantes", lo cual actualmente cuesta al Estado boliviano más de mil millones de dólares al año.Una subvención indispensableEn 2010, el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) eliminó la subvención a los hidrocarburos, lo cual redundó en un inmediato aumento del precio de la gasolina en las estaciones de servicio. Luego de dos días de bloqueo nacional y protestas de diversos sectores, Morales tuvo que dar marcha atrás con la medida.El investigador de Jubileo recordó que en 2010 se intentó levantar la subvención, en un contexto económico mucho más favorable que el actual: "El país tenía una muy buena performance a nivel económico. Igual no se logró ese objetivo. Es una tarea pendiente, porque la subvención desangra a la economía nacional", dijo Velásquez.Y agregó: "Compramos diesel y gasolina con las pocas divisas que tiene Bolivia. Y vendemos al mercado interno a precio subvencionado. Esto genera un hueco fiscal enorme para el país. Por esto se está complicando la gestión de las finanzas públicas".Consciente de que no es viable eliminar la subvención a los hidrocarburos, actualmente el presidente Arce incentiva la producción de biocombustibles.En este aspecto, Velásquez advirtió que "no hay el parque automotor en Bolivia adaptado a este tipo de combustibles. En el país, más de una tercera parte del parque automotor es anterior al año 2000. Son vehículos antiguos, que no están adaptados a este tipo de tecnología de los biocombustibles".Tiempos de producciónArmin Dorgathen, presidente de YPFB, sostuvo que "la producción y puesta en marcha de la extracción de gas tomará por lo menos de dos a tres años hasta que podamos tenerla conectada al sistema de ductos. Son tiempos más altos que se tienen que tomar para la puesta en producción, porque también hay que perforar los pozos de delimitación". Actualmente hay un pozo en perforación, que alcanzará los 6.000 metros de profundidad.El presidente de YPFB afirmó que se necesitan más estudios para saber si la cifra de 1,7 TCF es exacta, o si se tiene mayor cantidad: "Estamos hablando de una zona en la que tenemos alrededor de cinco estructuras, de alrededor de 1,7 TCF cada una, con un potencial de 7 TCF".Se prevé la construcción de un ducto de 200 kilómetros hasta la ciudad de El Alto, que estaría habilitado dentro de tres años. "Estamos ya viendo todas las alternativas y vamos a ver cómo también utilizamos la infraestructura con la que ya contamos en el país, para que estos hidrocarburos, tanto líquidos como gaseosos, puedan exportarse de la mejor manera posible".Hasta el momento, YPFB invirtió 76,8 millones de dólares en el proyecto Mayaya. También se programa cavar otros tres pozos de delimitación.El presidente Arce anunció este hallazgo en el marco de las celebraciones por los 215 años del primer grito libertario de La Paz, el 16 de Julio de 1809.Explicó que los impuestos surgidos de la explotación traerán más recursos a los gobiernos locales: "Hoy se ha derrumbado para varias alcaldías el ingreso del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos), porque ha caído la producción de hidrocarburos. Pero no nos hemos descuidado ni un solo momento de este tema. Desde el primer momento en que asumimos el Gobierno instruimos a YPFB realizar el programa de exploración en varios lugares de nuestro país", aseguró Arce.Y sostuvo que "La Paz será productor de hidrocarburos. Eso va a repercutir en regalías para el departamento con las que no contaba, porque no era productor. Municipios y universidades públicas tendrán un mejoramiento sustancial de las cifras del IDH. Es decir, gradualmente, de aquí a un par de años, los ingresos que va a tener Bolivia y La Paz, sobre todo, van a superar las expectativas".

https://latamnews.lat/20240723/bolivia-agiliza-explotacion-de-nuevo-pozo-de-gas-para-exportar-y-generar-divisas-1156350055.html

https://latamnews.lat/20240615/ante-la-paralizacion-de-vaca-muerta-bolivia-puede-seguir-vendiendo-gas-a-argentina-1155470612.html

https://latamnews.lat/20240720/el-parque-nacional-de-bolivia-donde-la-erosion-revelo-miles-de-huellas-de-dinosaurios--video-1156266592.html

https://latamnews.lat/20240712/bolivia-y-brasil-rumbo-a-la-desgasificacion-con-mas-integracion-economica-y-social-1156087064.html

la paz

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sebastián Ochoa https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

luis arce, medioambiente, evo morales, la paz, ypfb, bolivia, 💬 opinión y análisis, hidrocarburos, gas