Con Harris como posible candidata, "el movimiento demócrata se está hundiendo"

Con Harris como posible candidata, "el movimiento demócrata se está hundiendo"

24.07.2024

Inmediatamente después de que el presidente estadounidense Joe Biden anunciara su retiro de la carrera presidencial, la vicepresidenta Kamala Harris confirmó sus intenciones de encabezar la Casa Blanca y aseguró que intentará ganar la nominación como candidata presidencial del Partido Demócrata.Ahora, dice Jacobs, aunque posiblemente Harris no sea un prodigio ante los ojos de la ciudadanía, la narrativa en la que deja atrás su "difícil" periodo como vicepresidenta y prevalece para convertirse en la primera presidenta negra de Estados Unidos está ganando forma. No obstante, según la columnista, es poco probable que a la caída de Biden le siga un resurgimiento glorioso, debido a que "las contradicciones internas de los demócratas se volverán demasiado evidentes como para ignorarlas". Lo anterior porque, en su opinión, ante una "guerra civil que lleva medio siglo gestándose", el Partido Demócrata dejó de intentar encontrar respuestas coherentes a las grandes preguntas que subyacen al declive estadounidense como, por ejemplo, "¿cómo financia una superpotencia un Estado de bienestar que consume una cuarta parte del presupuesto federal, dado que ya no es la fábrica del mundo y su tasa de crecimiento de la productividad ha estado disminuyendo desde 1973?". Así, para la periodista británica, lo que los demócratas deberían haber hecho durante las últimas décadas es tratar de comprender "qué mató a la gallina de los huevos de oro". En cambio, dice, la apuesta del partido de Biden fue la de una izquierda progresista "obsesionada por la identidad" y que considera que su principal papel es luchar por "una porción mayor de un pastel cada vez más reducido en nombre de distintos bloques de votantes". "Los moderados podrían haber respaldado al modelo progresista Harris con la esperanza de que pueda llevar la lucha contra Trump y mantener unido al partido. Pero ella no es Biden. Lamentablemente carece de un gran atractivo", dice Jacobs. De esa manera, alguien que elabora su carrera política basada en la bandera de ser mujer, "persona de color", o lo que sea, "basando su marca en lo que la distingue o la convierte en una enviada especial para grupos particulares", tendrá dificultades para ser reconocida universalmente. En conclusión, Jacobs asegura que la vicepresidenta carece de las aptitudes para mantener unido al partido, debido a que se ubica en el extremo progresista del espectro. "La política de identidad del 'movimiento' está en su sangre. Hija de académicos de Berkeley, uno de sus primeros recuerdos era que la llevaran a marchas en su cochecito", espeta Jacobs.

