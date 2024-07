https://latamnews.lat/20240724/como-afecta-el-cambio-de-biden-por-kamala-a-la-campana-de-trump-1156349232.html

¿Cómo afecta el cambio de Biden por Kamala a la campaña de Trump?

24.07.2024

internacional

joe biden

donald trump

kamala harris

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

"Así que gastamos tiempo y dinero en luchar contra el corrupto Joe Biden, quien luego de hundirse en las encuestas después de tener un debate terrible abandona la carrera. Ahora tenemos que empezar de nuevo". El mensaje de Donald Trump, uno de los muchos escritos por el candidato republicano en su plataforma Truth Social sobre el presidente de EEUU en las últimas 48 horas, luego de que éste último anunciara que se bajaba de buscar la reelección, es parte un ataque político hacia quien ha sido su gran adversario los últimos cinco años y parte una exasperada confesión: la contienda por la Casa Blanca acaba de cambiar.Y es que si bien varios políticos republicanos y think tanks ligados al Partido Republicano han anunciado que buscarán bloquear la salida de Biden como abanderado demócrata, aduciendo que este cambio tan cerca de la fecha de los comicios y sin respetar los resultados de las primarias viola presuntamente las leyes electorales en varios estados, lo cierto es que casi todos los analistas afirman que esos intentos tendrán poca chances de tener éxito en el corto plazo. Además, tantos los líderes demócratas, como la mayoría de sus gobernadores, representantes y delegados estatales ya han cerrado fila de manera unánime alrededor de la candidatura de Kamala Harris como reemplazante de Biden, por lo que todo indica que la batalla electoral se dará entre el expresidente Trump y la actual vice de los EEUU. Siendo así las cosas, ¿cómo afectará este inesperado cambio de adversario a la campaña de Donald Trump, quien se venía preparando para revivir el match electoral del 2020 prácticamente desde el momento de perder esa elección?El experto señala que todos los sondeos dejaban en claro, incluso antes de la debacle del candidato demócrata en el debate televisivo de fines de junio, que Trump se dirigía sin sobresaltos a una victoria contundente en los comicios de noviembre, "algo que incluso los demócratas tenían claro, dado que por eso forzaron la renuncia de Biden, luego de meses de mentir diciendo que sus condiciones cognitivas eran óptimas".Sin embargo, el cambio por Kamala, pese a tratarse de una política con números de popularidad incluso más bajos que los de Biden, le da a los demócrata al menos una oportunidad de resetear la campaña e intentar que ésta no sea necesariamente un referéndum sobre el actual presidente, opina Losada, por lo cual los republicanos estarán obligados a modificar su estrategia de comunicación y ajustarla a la nueva oponente.Un giro inesperado para TrumpSin embargo, Losada apunta que, antes de la renuncia de Biden, la elección estaba practicamente definida en favor de Trump. "Trump tuvo un verano imparable. Varias de las causas en su contra se cayeron o fueron frenadas; pasó a superar por muchos puntos a Biden en las encuestas; hizo un muy buen debate, mientras el presidente no pudo haber tenido un desempeño más desastroso; el intento de asesinato que sufrió lo mostró como una suerte de Capitán América invencible; luego, todo su partido se mostró unificado ungiéndolo por tercera vez consecutiva como su candidato presidencial. Eso es una racha ganadora con pocas comparaciones en la política moderna mundial", afirma el analista.De todas formas, ese impulso parece haberse frenado con la renuncia de Biden y la llegada de Kamala como presunta reemplazante, un episodio que ha dominado la cobertura mediática en las últimas 48 horas, y que cambió el eje que ha dominado la discusión electoral durante el último mes, ligado al avanzado deterioro de la salud del presidente y candidato demócrata.Sobre otras cuestiones, como por ejemplo los derechos reproductivos de las mujeres, tras la eliminación del derecho en aborto en el 2022 debido a una sentencia respaldada por la mayoría republicana en la Suprema Corte, Losada cree que Kamala tendrá una ventaja que Biden no había sido capaz de aprovechar."En las elecciones de medio término, el voto de las mujeres fue crucial en muchos estados para que los demócratas no cayeran derrotados tan fuertemente como los sondeos preveían. Y eso en buena parte fue porque las mujeres salieron a votar en contra de los candidatos republicanos que habían respaldado la sentencia de la Corte. En el debate con Trump, todos vimos como Biden, más allá de que se mostró poco claro en todas sus respuestas, fue especialmente dubitativo y poco asertivo con respecto al derecho al aborto. No sucederá lo mismo con Kamala, que ha centrado su agenda en los dos últimos años, además de temas migratorios, en derechos reproductivos, por lo que Trump deberá tener eso en cuenta y preparar un mensaje y una plataforma acorde para ese electorado", afirma.Sin cambio en las estrategias electoralesEn una cosa que la campaña se mantendrá igual, concluye Losada, es que los candidatos seguirán enfocándose en atacar a su adversario, y no en presentar un mensaje centrado en propuestas, un indicador, en su opinión, del decadente momento político que atraviesa EEUU."Tanto Biden como ahora Kamala se enfocan en las transgresiones personales de Trump, o señalan lo que supuestamente había hecho mal durante su gestión. Lo mismo con el republicano, que basa mucha de sus críticas en comentarios sobre el aspecto físico de las personas o presuntos delitos de corrupción de la familia Biden. Pero ninguno de los candidatos explica cómo van a hacer para bajar la alta inflación que tiene el país, o para que los ciudadanos tengan por fin salud pública, o viviendas asequible. Se trata de una guerra de egos que aunque cambian los protagonistas, los que pierden siempre son los ciudadanos", finaliza.

