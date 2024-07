Boeing pierde más de 1.000 millones de dólares al mes por sus aviones varados sin repuestos

https://latamnews.lat/20240724/boeing-pierde-mas-de-1000-millones-de-dolares-al-mes-por-sus-aviones-varados-sin-repuestos-1156366893.html

Según un informe de The Wall Street Journal, la escasez de piezas, entre otras dificultades, ha provocado que Boeing tenga unos 200 aviones, en su mayoría terminados, sin operar y estacionados en aeródromos, en las afueras de las plantas de producción e incluso en los aparcamientos de los empleados.La publicación indica que el retraso en la entrega de piezas se debe a la escasez en la cadena de suministro que persiste desde la pandemia. Por ejemplo, los proveedores de asientos no pudieron satisfacer la demanda debido a la escasez de materiales. También había menos piezas de lo habitual para los sistemas de aire acondicionado.Tras el inicio de una serie de investigaciones federales por problemas de seguridad, la producción de aviones de Boeing se ha ralentizado. De hecho, esto puede ayudar a la compañía porque significa que se fabrican menos aviones de lo habitual y que hay menos aviones a la espera de piezas para poder ser entregados a sus clientes.Los ejecutivos de Boeing declararon estar trabajando para retirar los aviones aparcados y finalizar su construcción. La compañía también aseguró que las reservas de aviones no han ralentizado la producción por falta de espacio.

