AMLO desestima efectos negativos por pausa en la construcción de la fábrica de Tesla en México

"Es una decisión que tomó esta empresa de esperar para iniciar la inversión en la planta automotriz en Monterrey [capital de Nuevo León] (...). Sostienen que, como Trump habló de que no se iban a vender en Estados Unidos los carros que se produzcan en México, quieren esperar a que pasen [los comicios presidenciales] para ver si esto no les afecta, esto en caso de que gane Trump y que se lleve a la práctica" esa medida, comentó en conferencia de prensa.Posteriormente, López Obrador indicó que otro aspecto a considerar es que el político republicano está en la carrera por un segundo mandato frente a la Casa Blanca, por lo que su discurso podría estar más enfocado en la captación de apoyos que en la realización de esta clase de proyectos."La declaración de Trump se hace en el marco de la campaña y, en [ese periodo], hay mucha pasión, mucha retórica. Se habla en demasía, pero no solo en EEUU, sino en cualquier país. Ya cuando pasan [las votaciones] y se constituyen los gobiernos, es otra cosa", expresó.Otro tema a considerar, de acuerdo con el presidente mexicano, hay la posibilidad de que Tesla ya tenga pactado llevar a cabo la construcción de la fábrica en otra parte del mundo."Deben tener ellos otro plan de negocio, o ya hicieron el negocio, porque también estas empresas muchas veces no producen, sino que especulan. Dan a conocer una noticia, les va muy bien en las bolsas de valores, aumentan el precio de sus acciones y la producción pasa a un segundo plano. Es un mal que estamos padeciendo en estos tiempos en el mundo, porque eso no le da solidez al progreso de las naciones", acusó.Igualmente, el político mexicano hizo énfasis en que su Administración ha brindado apoyos para que tanto la inversión de Tesla, como de otras empresas, se concreten en territorio mexicano."Que no nos echen la culpa. Hemos dado todas las facilidades para que se invierta. Hay un dato irrebatible: en este tiempo, es cuando más inversión extranjera ha llegado a México", expresó.¿Qué ocurrió con Tesla en México? El 23 de julio de 2024, el fundador de Tesla, Elon Musk, anunció que la construcción de la fábrica de Tesla en México estará en pausa hasta que ocurran las elecciones presidenciales en Estados Unidos.Durante una teleconferencia organizada por la empresa de autos eléctricos, Musk explicó que esperarán a conocer los resultados de los comicios presidenciales estadounidenses para seguir con el proyecto de la llamada gigafábrica.Después de su discurso de apertura, algunos de los participantes de la conferencia pidieron a Musk una actualización sobre el estado del plan de Tesla para construir su planta en Nuevo León, que se anunció en febrero de 2023.El magnate estadounidense abundó en las razones para la pausa en la construcción de la fábrica en el norte de México, y expresó que se debe a que el candidato presidencial republicano, Donald Trump, planteó cobrar aranceles a autos fabricados en suelo mexicano."Creo que tenemos que ver lo que pasa con la elección. Trump ha dicho que pondrá aranceles a los vehículos producidos en México. Así que no tiene sentido invertir mucho en México si eso va a pasar", acotó Musk.El empresario se refiere a los varios amagos que ha hecho Trump contra el hecho de que fábricas de autos eléctricos chinas se instalen en México para después mandar sus productos sin pagar aranceles gracias al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)"[Las empresas chinas] van a llegar a fabricar automóviles en México… y creen que los van a vender del lado de la frontera [en Estados Unidos] sin pagar aranceles. Eso no va a pasar conmigo", advirtió el político republicano la semana pasada en un mitin en Grand Rapids, Michigan.

