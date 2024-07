https://latamnews.lat/20240723/quien-manda-en-eeuu-porque-no-es-joe-biden-lo-que-la-retirada-del-democrata-deja-al-descubierto-1156335077.html

"¿Quién manda en EEUU? Porque no es Joe Biden": lo que la retirada del demócrata deja al descubierto

Sputnik Mundo

El momento de la repentina retirada de Joe Biden de la carrera presidencial plantea importantes cuestiones sobre la conducción de la política estadounidense... 23.07.2024, Sputnik Mundo

"No hay duda de que Joe Biden no está capacitado para ser presidente de Estados Unidos. De eso no hay duda. Pero ésta es la cuestión. Si no es apto para presentarse como candidato del Partido Demócrata, ¿por qué lo nominaron?", cuestionó el también inspector de armamento, Scott Ritter, señalando que los signos de debilidad de Biden fueron visibles durante la cumbre del G7, en Italia el mes pasado.Según él, el hecho de que Biden no esté capacitado para ser el próximo presidente de Estados Unidos, pero que sin embargo haya sido autorizado a "presentarse", plantea la pregunta: ¿quién manda realmente en Estados Unidos?Describe las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 como "una prueba para la democracia estadounidense" y una "contienda entre las élites establecidas que están en el Partido Demócrata y esta ola de populismo en forma de Donald Trump, que está tomando el control del Partido Republicano".Sin embargo, mientras que a los estadounidenses normalmente se les permite "opinar sobre el resultado" de este proceso, el Partido Demócrata y las "élites conocidas y desconocidas" han optado ahora por interferir en este proceso y "seleccionarán a quien será su candidato a la presidencia en las elecciones de 2024", lo que "no es como debería ser", señaló.

