"Ni siquiera la conozco": la "invisible" Kamala Harris busca también convencer a Europa

"Ni siquiera la conozco": la "invisible" Kamala Harris busca también convencer a Europa

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, es la favorita para convertirse en la candidata presidencial demócrata ante el apoyo del que goza en ese...

Politico relata que en algunos círculos del poder europeo, Harris ha sido tildada de "invisible" por el bajo perfil que ha manejado con los líderes de ese continente, incluso en las reuniones a las que ha asistido en esa región, ya sea acompañando al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, o por su cuenta.El medio estadounidense relata que Isabel Schnabel, miembro del consejo ejecutivo del Banco Central Europeo, fue sorprendida a principios de 2024 en una conversación privada, que pudo escucharse por un micrófono abierto, criticando a la vicepresidenta por "invisible" y prediciendo que nunca ganaría la candidatura demócrata.La forma en que Harris actúa ante el público o en reuniones de líderes no ha sido muy bien vista por algunos líderes europeos, que han criticado sus discursos y la forma en que los presenta ante los asistentes. Según relata Politico personas familiarizadas con el estilo diplomático de Harris criticaron sus discursos, recordando que tendía a leer de un texto preparado de forma rebuscada.El medio destaca que algunas intervenciones de Harris en Europa han sido discursos pronunciados a través de un teleprompter, con poca espontaneidad, que no logran conectar con el público.Además, otros líderes europeos buscan descifrar cómo sería Harris como presidenta. "Se trabajará mucho para saber cómo sería una presidencia de Kamala, qué piensa y siente sobre los temas, y cómo tratamos con ella y con la gente que la rodea", dijo un funcionario británico a Politico.La cuestión fundamental para muchos en la corriente dominante de la Unión Europea, agrega el medio digital, no es cómo sería Harris en la Casa Blanca, sino si tiene lo que hace falta para vencer al expresidente Donald Trump y llegar hasta allí.Kamala Harris se perfila a obtener la candidatura presidencial demócrata, luego de que el presidente Joe Biden anunció que ya no buscaría la reelección al cargo, pues ya tendría el número de delegados necesario.De acuerdo con un sondeo elaborado por la agencia The Associated Press, 2.668 delegados demócratas manifestaron su intención de apoyar la candidatura de la vicepresidenta, más de los 1.976 requeridos para validar la elección. Por su parte, la cadena televisiva ABC News informó que, de acuerdo con sus proyecciones, Harris contaba con el respaldo de al menos 2.208 delegados.

