https://latamnews.lat/20240723/la-europa-del-vale-todo-un-dia-eres-culpable-de-fraude-y-al-siguiente-eres-presidenta-de-la-ce-1156334324.html

La Europa del 'vale todo': ¿un día eres culpable de fraude, y al siguiente eres presidenta de la CE?

La Europa del 'vale todo': ¿un día eres culpable de fraude, y al siguiente eres presidenta de la CE?

Sputnik Mundo

El miércoles 17 de julio, el Tribunal General de la Unión Europea dictaminó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ocultó la... 23.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-23T00:47+0000

2024-07-23T00:47+0000

2024-07-23T00:47+0000

ajedrez de geopolítica

política

ursula von der leyen

daniel trujillo sanz

comisión europea

unión europea (ue)

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/17/1156334168_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_259cf0e9490bbb6ed00d610c1373bdf0.jpg

La Europa del 'vale todo': ¿un día eres culpable de fraude, y al siguiente eres presidenta de la CE? Sputnik Mundo La Europa del 'vale todo': ¿un día eres culpable de fraude, y al siguiente eres presidenta de la CE?

El jardín del fraude: '¡siga, siga!'Concretamente, el tribunal europeo declaró culpable a Ursula von der Leyen de no dar a conocer públicamente un acceso lo suficientemente amplio a los datos concernientes a estos acuerdos. "Esta infracción se refiere, en particular, a las estipulaciones de dichos contratos relativas a la indemnización y a las declaraciones de inexistencia de conflicto de intereses de los miembros del equipo de negociación para la compra de las vacunas", reza el documento judicial.Al día siguiente, jueves 18 de julio, el Parlamento Europeo votó a favor de Ursula von der Leyen por un segundo mandato como presidenta de la Comisión Europea con 401 votos a favor, 284 en contra y 15 abstenciones.Esta situación es una auténtica radiografía de lo que es la generalidad de la clase política de la Unión Europea, ese 'jardín' que muestra una gran impunidad ante la corrupción, y que permite que una presidenta de la Comisión Europea sea hallada culpable un día sobre un caso judicial, y al día siguiente, la máxima instancia parlamentaria del bloque comunitario le renueve su cargo por un lustro más. "Eso es lo que parece, y a la luz de los hechos es lo que ha ocurrido", afirma el historiador y analista político Daniel Trujillo Sanz."Comencemos diciendo que no sería la primera dirigente en ocupar un cargo con acusaciones de fraude, y además en este caso son extremadamente graves, son serias. El tema de las vacunas con Pfizer, con su marido [Heiko von der Leyen] de por medio, es un asunto verdaderamente turbio, no es una cosa simple. Y al día siguiente, y después de una serie de ‘dimes y diretes’ muy interesantes en el que han estado negociando voto a voto, muy duramente en una labor cerrada de lobby, en el que al principio parecía iban a contar con los partidarios del grupo de la familia política de [la primera ministra de Italia, Giorgia] Meloni, al final no fue así. Porque ha tenido que ser el bloque de los Verdes, impulsado principalmente por la facción alemana, y también holandesa, la que le ha dado una mayoría [a von der Leyen]. Que, si nos retrotraemos, en la anterior votación [von der Leyen] ganó por ocho votos, y esta vez ha barrido. Es decir, un amplio consenso. Todo el Parlamento Europeo echa la vista hacia un lado ante una señora que el día anterior es sentenciada en un asunto extremadamente grave" enfatiza Trujillo Sanz.

https://latamnews.lat/20240718/ursula-von-der-leyen-busca-convertir-la-ue-en-una-union-de-defensa-y-crear-un-escudo-aereo-europeo-1156228393.html

https://latamnews.lat/20240401/ursula-von-der-leyen-en-la-mira-de-la-fiscalia-de-la-ue-por-el-caso-pfizer-1149398109.html

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Javier Benítez https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

política, ursula von der leyen, daniel trujillo sanz, comisión europea, unión europea (ue)