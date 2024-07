https://latamnews.lat/20240723/kamala-harris-habria-conseguido-los-apoyos-necesarios-para-la-nominacion-a-la-casa-blanca-1156335887.html

Kamala Harris habría conseguido los apoyos necesarios para la nominación a la Casa Blanca

Kamala Harris habría conseguido los apoyos necesarios para la nominación a la Casa Blanca

Sputnik Mundo

Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, se perfila a obtener la candidatura presidencial demócrata luego de que el presidente Joe Biden anunció que ya... 23.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-23T03:25+0000

2024-07-23T03:25+0000

2024-07-23T03:27+0000

internacional

kamala harris

joe biden

eeuu

partido demócrata (eeuu)

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/17/1156335730_0:92:3072:1819_1920x0_80_0_0_71493b17365d6182493350c0aca4b2d8.jpg

De acuerdo con un sondeo elaborado por la agencia The Associated Press, 2.668 delegados demócratas manifestaron su intención de apoyar la candidatura de la vicepresidenta, más de los 1.976 requeridos para validar la elección. Por su parte, la cadena televisiva ABC News informó que, de acuerdo con sus proyecciones, Harris contaba con el respaldo de al menos 2.208 delegados.En el sondeo de la agencia AP no se consideraron los nombres de otros posibles candidatos. El Comité Nacional Demócrata anunció este 22 de julio que presentará la candidatura oficial para la presidencia de EEUU antes del 7 de agosto. Esta nominación deberá ser aprobada en la convención que el partido celebrará en Chicago del 19 al 22 de agosto.Biden anunció su retiro de la carrera presidencial en una carta que compartió a través de sus redes sociales. En el documento, el aún mandatario dijo que se concentraría en concluir su administración, además, respaldó a Harris como su posible sucesora.Luego del anuncio del presidente, varias personalidades demócratas respaldaron a Harris, quien anunció que competiría por la candidatura. Sin embargo, otras figuras de peso en el partido como el expresidente Barack Obama y Nancy Pelosi evitaron expresar su respaldo inmediato.Incluso Obama se pronunció a favor de un proceso abierto para lograr la mejor candidatura posible.Harris se enfrenta al abrupto y sorprendente lanzamiento de una segunda campaña electoral, cuyo éxito dependerá de su capacidad para superar los problemas que obstaculizaron la primera en 2019, de acuerdo con el diario The Washington Post, el cual señala que la vicepresidenta se desempeñó “de manera terrible” en su primer intento.Según las últimas encuestas, tanto Biden como Kamala Harris se encuentran por detrás del candidato republicano y exmandatario Donald Trump en la mayoría de los sondeos.

https://latamnews.lat/20240722/como-le-va-a-kamala-harris-en-las-encuestas-frente-a-donald-trump-1156307465.html

https://latamnews.lat/20240722/comite-del-partido-republicano-asegura-que-la-llegada-de-harris-a-la-casa-blanca-seria-un-desastre-1156308400.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

kamala harris, joe biden, eeuu, partido demócrata (eeuu), elecciones presidenciales de eeuu (2024)