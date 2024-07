https://latamnews.lat/20240723/el-equipo-de-harris-asegura-haber-recaudado-una-suma-de-dinero-record-para-su-campana-en-24-horas-1156339316.html

El equipo de Harris asegura haber recaudado una suma de dinero récord para su campaña en 24 horas

Más de 80 millones de dólares para la campaña de la candidata presidencial demócrata estadounidense Kamala Harris fueron recaudados en las primeras 24 horas... 23.07.2024, Sputnik Mundo

Sin embargo, no hay consenso en la prensa y los expertos estadounidenses respecto al destino de los importes ya recaudados por el fondo único de campaña Biden-Harris. Como se señala en la prensa, los fondos podrán utilizarse casi sin restricciones si Harris sigue siendo una de las candidatas, pero si los demócratas no la eligen como tal, habría restricciones legales al uso de este dinero.El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el 21 de julio que no aspirará a un segundo mandato. Asimismo, ha respaldado la candidatura de Kamala Harris, quien ya ha manifestado su intención de ganar la nominación demócrata.

