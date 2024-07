https://latamnews.lat/20240723/bachelet-2025-los-escenarios-que-pondrian-a-la-exmandataria-de-chile-de-cara-a-un-tercer-mandato-1156355449.html

¿Bachelet 2025? Los escenarios que pondrían a la exmandataria de Chile de cara a un tercer mandato

A más de un año de las elecciones generales que, en noviembre de 2025, elegirán al sucesor de Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda, el oficialismo chileno ve como el nombre de la dos veces presidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) toma fuerza como una posible alternativa para unificar a la izquierda chilena de cara a un nuevo ciclo electoral.Si bien la expresidenta sigue rechazando ser candidata cuando es consultada por la prensa, algunos indicios parecen acercarla cada vez más a regresar al ruedo electoral. En julio, una encuesta de la consultora Criteria otorga a Bachelet el 20% de la intención de voto y la coloca como la segunda candidata con más intención de voto en una primera vuelta, solo por detrás de la actual alcaldesa de la comuna santiaguina de Providencia y dirigente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evelyn Matthei, que reúne el 27%.El mismo sondeo proyecta lo que podría suceder en una eventual segunda vuelta. Tanto en un balotaje contra Matthei como frente al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, Bachelet supera la performance prevista de la otra posible candidata del oficialismo, la actual ministra del Interior y Seguridad Carolina Tohá. La encuesta incluso indica que Bachelet ganaría por 10 puntos de ventaja a Kast.Las cifras parecen haber reforzado la participación de Bachelet en el escenario político, ya que a mediados de julio la expresidenta convocó a un encuentro con los presidentes de todos los partidos que integran la coalición oficialista que respalda al Gobierno de Boric. "Ha sido una conversación interesante. Me voy muy contenta porque hay un gran ánimo por encontrar las mejores soluciones a los problemas", dijo Bachelet, que descartó que su posible candidatura estuviera sobre la mesa.Días después, fue una de las propias integrantes del gabinete de Boric quien volvió a poner la candidatura sobre la mesa. Al ser consultada por la prensa chilena, la ministra de Trabajo Jeannette Jara aclaró que una eventual candidatura para 2025 es algo que "tiene que definir la propia expresidenta Bachelet", aunque confesó que "sería bonito".Para el experto, las reuniones que Bachelet ha propiciado en las últimas semanas con dirigentes del oficialismo chileno tienen que ver con "poder facilitar el diálogo y la convergencia de las distintas visiones" que conviven en el oficialismo. En ese sentido, el analista sostuvo que "hay una fragmentación de la izquierda" que la pone en desventaja frente a una derecha chilena a la que "le es más fácil ponerse de acuerdo en temas fundamentales como la economía y la seguridad".Holzmann consideró que, en este contexto, continuará cierta "presión" para que Bachelet sea candidata del oficialismo, incluso cuando existen sectores dentro del Partido Comunista chileno que puedan "sentirse más cómodos dentro del Frente Amplio y el Gobierno de Boric que con un retorno del socialismo democrático" que caracteriza a Bachelet.¿La polarización acerca o aleja a Bachelet?También consultada por Sputnik, la politóloga chilena Javiera Arce consideró que mucho de lo que suceda dependerá del resultado de las elecciones municipales del mes de octubre. Un buen resultado para el oficialismo podría ser clave para revertir la reticencia que Bachelet parece mantener, aún a pesar de los gestos que la acercan a una eventual candidatura.Para Arce, la clave para que Bachelet se acerque al escenario electoral está en "un compromiso" que la expresidenta mantiene para evitar el desarrollo en Chile de sectores "de extrema derecha como VOX en España o Hermanos de Italia de Georgia Meloni en Italia". Ese "juramento" podría lanzar a Bachelet a la contienda electoral en caso de que fuera necesario para evitar el éxito de candidaturas como la de Kast, consideró.En ese sentido, la experta también sostuvo que el desempeño que la candidatura de Donald Trump pueda tener en las elecciones estadounidenses de este año tendrá una influencia para bien o para mal en los partidos de derecha latinoamericanos. Una derrota de Trump podría redundar, de acuerdo a la analista, en un debilitamiento de las derechas que, también, haga necesaria un retorno de Bachelet ante una falta de recambio político dentro del oficialismo chileno.Holzmann, por su parte, apuntó que el ascenso de candidaturas como las de Kast o Matthei podría no ser propicio para el regreso de Bachelet, ya que presionaría a escoger una candidatura "más dura, más radical" desde la izquierda, quizás surgida con el apoyo del Partido Comunista. "No veo a Bachelet en ese escenario sino como una persona que desea articular a una izquierda más razonable dentro del escenario ideológico de Chile", apuntó.

