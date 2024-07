https://latamnews.lat/20240722/moscu-espera-acciones-concretas-tras-declaracion-de-zelenski-sobre-un-posible-dialogo-con-rusia-1156317964.html

Moscú espera "acciones concretas" tras declaración de Zelenski sobre un posible diálogo con Rusia

Moscú espera "acciones concretas" tras declaración de Zelenski sobre un posible diálogo con Rusia

El Kremlin considera que hace falta esperar a que se produzcan algunas medidas concretas en la senda de las negociaciones de paz sobre el conflicto ucraniano...

La OTAN refuerza su intención de expandirse sin medir consecuencias Sputnik Mundo "Ucrania tiene la necesidad de dañar a Rusia, pero necesita autorización. Si es derrotada también lo será Occidente que intenta impedirlo como sea", dijo a Telescopio el analista internacional argentino Alberto Hutschenreuter, doctor en Relaciones Internacionales.

Sin embargo, continuo el vocero, esas afirmaciones de Zelenski son mejor que una negativa abierta.En su opinión, "por supuesto, hablar en un tono u otro de diálogo es mucho mejor que hablar de la intención de luchar hasta el último ucraniano".Anteriormente, Zelenski admitió la posibilidad de entablar negociaciones con representantes rusos sobre el fin del conflicto en Ucrania, a pesar de la prohibición que él se impuso a sí mismo en cuanto a las conversaciones con Moscú. Moscú ha indicado en repetidas ocasiones que está dispuesto a iniciar un diálogo, pero Kiev se ha autoimpuesto una prohibición legal al respecto. Occidente llama a Rusia a negociar, a lo que Moscú se muestra dispuesto, pero el propio Occidente ignora las constantes negativas de Kiev al diálogo.Por otra parte, Peskov subrayó, que la ayuda occidental a Ucrania no contribuye a la resolución del conflicto, sino que conduce a su prolongación.Según el vocero, Estados Unidos seguirá ayudando a Ucrania de una forma u otra, tratando de cargar más financieramente a sus "subordinados europeos."La OTAN sigue siendo un peligro para RusiaEn cuanto al avance de la infraestructura militar de la OTAN hacia la frontera de Rusia, en palabras de Peskov, representa un peligro para Moscú."La Alianza del Atlántico Norte sigue acercando su infraestructura militar a nuestras fronteras y rodeándonos con su estructura militar, lo que entraña un peligro para nosotros" dijo al responder a la pregunta de un periodista de cómo Moscú evalúa las palabras del presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, de que Occidente prepara un conflicto armado con Rusia y si Moscú cree inevitable la confrontación militar Rusia-OTAN.El vocero de la Presidencia rusa acotó que "el bloque [la OTAN] es confrontacional, de hecho, está hecho a la medida de las tareas de confrontación. Está cumpliendo sus funciones".Las presidenciales en EEUU "no es tema prioritario" para RusiaAbordando el tema de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Peskov recalcó que la decisión del mandatario estadounidense, Joe Biden, de retirarse como candidato demócrata a esas elecciones, no es un tema prioritario para Rusia.De acuerdo con el representante del Kremlin, Rusia no dará evaluación alguna a la salida de Biden de la contienda presidencial.Moscú, señaló, tampoco está sorprendida por esta decisión, dado que los acontecimientos en EEUU de los últimos años le enseñaron a "no sorprenderse ante nada". Igualmente, el portavoz del Kremlin rehusó aventurar qué impacto tendría en la relación de Washington con Moscú la nominación de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, como candidata demócrata para la Casa Blanca en las elecciones de noviembre próximo.En algunas declaraciones de Harris, según él, "abundó una retórica bastante inamistosa" con respecto a Rusia. Al mismo tiempo, Peskov reiteró que "hasta la fecha no hay constancia de otras acciones suyas, positivas o negativas, con respecto a la relación entre ambas partes".El 21 de julio, Biden anunció su retirada de la carrera presidencial y respaldó la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris para la nominación demócrata. Por su parte, el expresidente Donald Trump (2017-2021), que ya logró la nominación por el Partido Republicano, supuso que derrotar en las urnas a Harris le resultaría mucho más fácil.Biden abandonó la lucha por un nuevo mandato en medio de las crecientes preocupaciones de los compañeros demócratas a raíz de su edad elevada. El anuncio repentino se produjo a menos de cuatro meses de las presidenciales de EEUU, programadas para el 5 de noviembre de 2024.La negativa de París de acreditar a periodistas rusos para los JJOO es "inaceptable"En palabras de Peskov, Moscú acoge negativamente el rechazo de Francia a acreditar a varios periodistas rusos para los Juegos Olímpicos de París.Asimismo, subrayó que Rusia tacha de "inaceptable" la negativa gala que infringe la libertad de prensa directamente y viola "todos los compromisos de Francia ante la OSCE y otras organizaciones".Rusia, continuó, espera una reacción a estas acciones francesas de "organizaciones relevantes de derechos humanos y organizaciones que se dedican a garantizar los fundamentos y reglas de la libertad de los medios de comunicación".El 21 de julio, el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, admitió en declaraciones a un medio de comunicación local que se había denegado a algunos periodistas rusos la acreditación para dar cobertura a las olimpiadas, alegando el supuesto espionaje y ciberataques.En particular, el comité organizador de los Juegos Olímpicos de París denegó la acreditación a cinco periodistas de la agencia de noticias RIA Novosti, casa matriz de Sputnik.Las Olimpiadas de Verano de París tendrán lugar del 26 de julio al 11 de agosto.Desarrollo de relaciones con China "en todas las esferas"Por último, Peskov declaró que Rusia tiene la intención de continuar por el camino del desarrollo de las relaciones con China en todas las esferas."Lo más importante para nosotros son nuestras relaciones con China. Nosotros partimos del contexto general de nuestras relaciones bilaterales, del clima de asociación estratégica con la República Popular China, de la atmósfera, cuyos rasgos clave son las buenas y constructivas relaciones entre los líderes de nuestros dos Estados. Pensamos seguir este camino de desarrollo de relaciones ruso-chinas en todas las esferas", detalló.Apuntó que la intención es usar el tiempo "para desarrollar nuestras relaciones en todas las áreas".Las declaraciones de Peskov, fueron en respuesta a la pregunta de los periodistas sobre la visita a China del canciller de Ucrania, Dmitro Kuleba.

