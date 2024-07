https://latamnews.lat/20240722/fracasara-la-segunda-campana-presidencial-de-kamala-harris-como-la-primera-1156312195.html

¿Fracasará la segunda campaña presidencial de Kamala Harris como la primera?

¿Fracasará la segunda campaña presidencial de Kamala Harris como la primera?

Sputnik Mundo

La vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, fue criticada repetidamente por desaprovechar su "considerable potencial" durante la campaña presidencial de 2019, en... 22.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-22T10:33+0000

2024-07-22T10:33+0000

2024-07-22T10:33+0000

internacional

eeuu

joe biden

kamala harris

partido demócrata (eeuu)

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/16/1156313027_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76fbb7675999f192b13fadeff8852db3.jpg

Con la retirada del presidente de EEUU, Joe Biden, de la carrera presidencial, Kamala Harris se enfrenta al abrupto y sorprendente lanzamiento de una segunda campaña electoral, cuyo éxito dependerá de su capacidad para superar los problemas que obstaculizaron la primera en 2019, señala el artículo.Cinco años después, Harris ha mejorado como política y gerente, sostienen sus aliados.No obstante, la decisión de Biden "no significa una victoria fácil" para Harris, indica el periódico. Algunos demócratas influyentes están considerando la posibilidad de celebrar una "convención abierta" para elegir al candidato presidencial del partido. Si Harris se convierte en la candidata, se enfrentaría a un activo Partido Republicano, que "ya ha intensificado sus ataques contra ella", agrega el medio.Harris, anunciada como la sucesora de la coalición de Barack Obama cuando lanzó su campaña presidencial en enero de 2019, abandonó la carrera 10 meses después. Sus aspiraciones se vieron ahogadas por un flujo de efectivo menguante, la incapacidad de articular un mensaje de campaña coherente y una corriente constante de dimisiones de personal, resume el periódico y añade que ahora la vicepresidenta tendrá que dar respuestas sobre aquella campaña que no pudo gestionar debidamente. La nota llega después de que las cifras de aprobación de Harris cayeran, tras el "catastrófico" debate de Biden contra el expresidente estadounidense, Donald Trump, el 27 de junio. De acuerdo con el análisis del blog estadounidense, centrado en encuestas, FiveThirtyEight, el índice de desaprobación de la vicepresidenta se situó en el 51,2 % el 5 de julio, frente al 49,4 % del 27 de junio.Las encuestas de 2023 mostraron que Harris tenía el índice de aprobación más bajo de cualquier vicepresidente estadounidense en su primer mandato desde Dan Quayle a principios de la década de 1990. Los sondeos mostraron que el índice de aprobación de la 49.a vicepresidenta cayó del 41,7% al 36,3% a principios de 2023. Encuestas anteriores revelaron que Harris, que ha sido criticada en repetidas ocasiones por hacer la vista gorda ante la crisis migratoria de EEUU y guardar silencio sobre la caótica retirada estadounidense de Afganistán, "no está calificada" o "no está en absoluto calificada" para ser presidenta del país.Después de que Biden anunciara su retiro de la carrera presidencial, Harris confirmó sus intenciones de encabezar la Casa Blanca y aseguró que intentará ganar la nominación como candidata presidencial del Partido Demócrata.

https://latamnews.lat/20240721/una-accion-desesperada-el-adios-de-biden-a-su-candidatura-llega-muy-tarde-para-los-democratas-1156306624.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, joe biden, kamala harris, partido demócrata (eeuu), elecciones presidenciales de eeuu (2024)