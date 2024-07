https://latamnews.lat/20240722/era-hora-de-que-se-vaya-por-que-los-democratas-descartan-a-biden-de-cara-a-los-comicios-de-2024-1156315094.html

"Era hora de que se vaya": ¿por qué los demócratas descartan a Biden de cara a los comicios de 2024?

"Era hora de que se vaya": ¿por qué los demócratas descartan a Biden de cara a los comicios de 2024?

Sputnik Mundo

El Partido Demócrata empujó al actual mandatario de EEUU, Joe Biden, a retirarse de la carrera presidencial al decidir que ya no era útil, declaró a Sputnik la... 22.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-22T12:21+0000

2024-07-22T12:21+0000

2024-07-22T12:21+0000

internacional

eeuu

joe biden

partido demócrata (eeuu)

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

kamala harris

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/16/1156317312_0:95:3072:1823_1920x0_80_0_0_6dcf019f0473d2943bea9bc3102feab9.jpg

"No creo que Biden abandonara [por voluntad propia su candidatura], sino que el partido lo empujó a hacerlo. Biden era bastante claro en que no quería retirarse [de la carrera presidencial]. Me parece que la gente de su partido, especialmente Chuck Schumer, Adam Schiff y George Clooney, decidieron que era hora de que se vaya. Y opino que [Biden] sobrevivió a su utilidad. La gente debería empezar a preguntarse quién ha estado realmente al mando", declaró Kathleen Winn.Winn añadió que es cuestionable que Biden esté todavía en condiciones de seguir en el cargo el resto de su actual presidencia. Agregó que el actual mandatario está cargando con la culpa del Partido Demócrata en estos momentos, pero los demócratas han jugado demasiado."Estamos en un momento en el que los estadounidenses, independientemente de su partido, quieren recuperar la estabilización y la normalización en este país [EEUU], y muchos sienten que estamos en riesgo de perder nuestro país, y es debido a las políticas de [la vicepresidenta de EEUU, Kamala] Harris y Biden", aseguró.Poco después de su anuncio, Biden publicó en la red social X que apoyaba a la vicepresidenta, Kamala Harris, para ocupar su puesto en la cabeza de la candidatura del Partido Demócrata. En este contexto, Winn sugirió que esto podría tener más que ver con la financiación de la campaña electoral que con la creencia de que Harris es la mejor candidata posible.Winn subrayó que Harris llega a las elecciones estadounidenses en desventaja, ya que forma parte de la misma Casa Blanca de Biden."Creo que tiene los mismos problemas que Biden (...) No hay pruebas de que [Harris] haya hecho algo importante en los últimos tres años y medio. No creo que esté preparada para hacer el trabajo", opinó.Después de que Biden anunciara su retiro de la carrera presidencial, Harris confirmó sus intenciones de encabezar la Casa Blanca y aseguró que intentará ganar la nominación como candidata presidencial del Partido Demócrata.

https://latamnews.lat/20240722/fracasara-la-segunda-campana-presidencial-de-kamala-harris-como-la-primera-1156312195.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, joe biden, partido demócrata (eeuu), elecciones presidenciales de eeuu (2024), kamala harris