https://latamnews.lat/20240722/el-ocultamiento-del-deterioro-cognitivo-de-biden-a-la-ciudadania-perseguira-a-la-campana-de-kamala-1156328426.html

"El ocultamiento del deterioro cognitivo de Biden a la ciudadanía perseguirá a la campaña de Kamala"

"El ocultamiento del deterioro cognitivo de Biden a la ciudadanía perseguirá a la campaña de Kamala"

Sputnik Mundo

Según expertos consultados por Sputnik, la vicepresidente de EEUU y actual favorita para reemplazar al mandatario para ser la nueva candidata demócrata... 22.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-22T21:45+0000

2024-07-22T21:45+0000

2024-07-22T21:45+0000

internacional

joe biden

kamala harris

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

partido demócrata (eeuu)

donald trump

💬 opinión y análisis

política

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/16/1156312417_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48f2f35c80852a5ee6fd59b13e235dde.jpg

En las 24 horas que han pasado desde el mensaje del presidente Joe Biden anunciando que renunciaba a buscar la reelección, la mayoría de los gobernantes y representantes legislativos del Partido Demócrata no solo han elogiado la decisión del mandatario, quien venía siendo presionado intensamente para abandonar la carrera electoral luego de su catastrófico debate televisivo contra Donald Trump a finales de junio, sino también han salido a respaldar explícitamente la candidatura de la vicepresidente Kamala Harris como su reemplazante.Y si bien la renuncia de Biden, que desde hacía meses venía exhibiendo las notorias señales de deterioro cognitivo y mental que se hicieron evidentes en el fatídico duelo televisivo, ha logrado revivir momentáneamente el entusiasmo de los simpatizantes demócratas, generando una recaudación récord para los cofres oficialistas solo en base a donaciones online, una cuestión que ya empieza a resonar en los medios periodísticos y redes sociales tiene que ver con el impacto que tendrá en la campaña de Harris la falta de transparencia con respecto al verdadero estado de salud del presidente por parte de la Casa Blanca."Es un asunto realmente grave y complejo, con muchísimas aristas. Como cuando sucedió el escándalo de Watergate, y en las audiencias del Congreso se preguntó, qué sabía el presidente [Nixon] y desde cuándo lo sabía [que un grupo de hombres ligados a su campaña habían entrado a la sede demócrata a robar documentos]. En este caso se podrían hacer las mismas preguntas: ¿desde cuándo Kamala Harris sabía que Biden no estaba apto físicamente y mentalmente para ser candidato y gobernar el país, y por qué se mantuvo en silencio sobre algo tan grave?", se pregunta el experto.Para Bio, esta pregunta, que numerosos dirigentes de alto perfil del Partido Republicano ya están haciendo, es una interrogante legítima, y vaticina que será "un gran desafío" para la campaña de Harris tener que pedirle a los votantes que confíen en ella y en el Partido Demócrata cuando hubo una operación de la Casa Blanca para encubrir el rápido deterioro mental y físico de Biden."En los reportes periodísticos que salieron a la luz después del debate de Biden contra Trump, se revelaba que los colaboradores del presidente habían reducido su día de trabajo a apenas seis horas, de 10 am a 4 pm, porque luego su cerebro no funcionaba bien. Entonces, ¿quién estaba a cargo de la Presidencia, un trabajo que se sabe es de 24 horas, el resto del tiempo? ¿Era la propia Kamala? ¿El jefe de asesores de Biden? ¿El secretario de Estado Antony Blinken? Son todas preguntas muy importantes que Harris deberá responder y que podrían tener consecuencias legales perjudiciales", señala el especialista.Además, Bio vaticina que, como en el 2016 cuando se realizaron audiencias sobre las fallas de seguridad en el atentado contra el consultado de EEUU en la ciudad libia de Bengasi, en la que debió comparecer la candidata demócrata Hillary Clinton por su entonces rol como secretaria de Estado, en las próximas semanas es probable que los republicanos quieran hacer declararar ante el Congreso a Harris por este tema.El analista recuerda además que el episodio de ocultamiento de la salud de Biden también dejó en ridículo a líderes mundiales como el flamante primer ministro británico Keir Stamer o el canciller alemán Olaf Scholz, que en días pasados, durante la cumbre de la OTAN realizada en Washington, aseguraron a la prensa que habían encontrado a Biden en forma óptima y exhibiendo una gran capacidad cognitiva (horas después de esas declaraciones, el presidente de EEUU presentaría a Zelenski como "el presidente Putin" y se referiría a Kamala Harris como "el vicepresidente Trump). De todas formas, advierte Bio, este no será el único problema que deberá enfrentar la campaña de Harris, si es que se llegase a convertir, como todo indica, en la candidata demócrata para las elecciones de noviembre.

https://latamnews.lat/20240722/como-le-va-a-kamala-harris-en-las-encuestas-frente-a-donald-trump-1156307465.html

https://latamnews.lat/20240722/es-una-decision-soberana-amlo-se-pronuncia-tras-el-retiro-de-biden-de-la-contienda-electoral-1156324031.html

https://latamnews.lat/20240721/obama-evita-respaldar-a-kamala-y-pide-crear-un-proceso-del-que-surja-un-candidato-sobresaliente-1156305431.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Rodrigo Duarte https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Rodrigo Duarte https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Rodrigo Duarte https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

joe biden, kamala harris, elecciones presidenciales de eeuu (2024), partido demócrata (eeuu), donald trump, 💬 opinión y análisis, política