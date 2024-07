https://latamnews.lat/20240722/como-le-va-a-kamala-harris-en-las-encuestas-frente-a-donald-trump-1156307465.html

¿Cómo le va a Kamala Harris en las encuestas frente a Donald Trump?

¿Cómo le va a Kamala Harris en las encuestas frente a Donald Trump?

Sputnik Mundo

Según las últimas encuestas, tanto Joe Biden —forzado a abandonar la carrera electoral tras exhibir un notorio declive cognitivo en las últimas semanas— y... 22.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-22T04:25+0000

2024-07-22T04:25+0000

2024-07-22T04:25+0000

internacional

joe biden

kamala harris

donald trump

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

fox news

eeuu

política

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/16/1156309240_58:0:947:500_1920x0_80_0_0_86ef92e578ea53c10510ba15bb4ff114.jpg

Tras la esperada renuncia del presidente Joe Biden a ser el candidato demócrata en las elecciones generales, anunciada este domingo 21 de julio en redes sociales en medio de la creciente presión de figuras de su partido, donantes y medios afines para que se bajara de la contienda, el principal nombre que ha emergido como su más probable reemplazo ha sido el de la actual vicepresidente, Kamala Harris.Si bien la mayor parte de su paso por la vicepresidencia ha estado marcado por los cuestionamientos a su liderazgo desde el propio Partido Demócrata y las infinitas filtraciones a la prensa que señalaban que la animosidad con el equipo de Biden era total, los analistas coinciden que Harris será, por distintas razones (entre ellas, una clave: su campaña podría utilizar sin problemas las millonarias donaciones que ya se hicieron a la fórmula Biden-Harris en este ciclo electoral), quien se enfrentará a Donald Trump en las elecciones de noviembre.Sin embargo, como lo señala una nota publicada este domingo 21 de julio por el portal de la filial noticiosa de la cadena NBC, el verdadero desafío para Kamala Harris será revertir los alicaídos números de los demócratas de cara a los comicios generales. Y pese al optimismo inicial exhibido por simpatizantes del partido oficialista ante la noticia de la renuncia de Biden y posible elección de Kamala como la abanderada demócrata, el artículo echa agua a esa euforia, al recopilar los más recientes sondeos que indican que la actual vicepresidenta no registra mejores marcas que el presidente y está por detrás de Trump en cuanto a intención de voto.En la última encuesta nacional de NBC News, realizada más de una semana después del calamitoso desempeño de Biden en el debate televisivo, que puso en marcha la operación para sacarlo de la fórmula presidencial, pero antes del intento de magnicidio contra Trump, tanto el presidente de EEUU como Harris estaban detrás de Trump por márgenes de dos puntos entre los votantes registrados, aunque exhibiendo distintos guarismos.Mientras Trump se impone ante Biden 45% a 43%, el expresidente eleva su intención de voto hasta 47% cuando se enfrenta a Harris, quien también mejora los números del actual mandatario y registra un 45% de voto.De manera similar, una encuesta nacional de Fox News posterior al debate arrojó que Trump tenía una ventaja de 1un punto tanto frente a Biden como Harris entre los votantes registrados, 49% a 48%. Si bien la diferencia que marcan estos trabajos se encuentran dentro del margen de error, todas indican que Trump está por delante que los demócratas.Otros sondeos dan cuenta de un escenario menos ajustado. Una encuesta nacional de CBS News/YouGov entre votantes probables realizada después del atentado contra Trump mostró que el magnate republicano aventajaba a Biden por cinco puntos, 52% a 47%, mientras que mostraba a Harris perdiendo por tres puntos, 51% a 48%.Las encuestas publicadas por el diario The New York Times y realizada por el Siena College, Trump se impone en todos los estados en disputa, claves para ganar el Colegio Electoral que corona al ganador de las elecciones, aunque Harris obtiene una intención de voto de dos puntos por encima de Biden. El presidente y ahora excandidato demócrata había retrocedido de manera dramática en intención de voto tras el fatídico debate televisivo en casi todos los estados del país, transformando el escenario en muchos territorios históricamente demócratas, que podrían ahora ser arrebatados por Trump, que ha mostrado avances en casi todas las demográficas, incluyendo latinos y afroamericanos.

https://latamnews.lat/20240721/una-accion-desesperada-el-adios-de-biden-a-su-candidatura-llega-muy-tarde-para-los-democratas-1156306624.html

https://latamnews.lat/20240721/kamala-harris-confirma-su-intencion-de-contender-por-la-presidencia-de-eeuu--1156305520.html

https://latamnews.lat/20240721/obama-evita-respaldar-a-kamala-y-pide-crear-un-proceso-del-que-surja-un-candidato-sobresaliente-1156305431.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

joe biden, kamala harris, donald trump, elecciones presidenciales de eeuu (2024), fox news, eeuu, política