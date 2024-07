https://latamnews.lat/20240722/bukele-el-salvador-es-el-pais-mas-seguro-de-todo-el-hemisferio-occidental-1156309645.html

Bukele: El Salvador es "el país más seguro de todo el hemisferio occidental"

SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente Nayib Bukele reiteró este 21 de julio que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental, cuatro días... 22.07.2024

El mandatario publicó esta afirmación en su cuenta oficial de la plataforma X, al comentar un reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) sobre el no cometimiento de asesinatos este 20 de julio. Habitualmente, Bukele comenta brevemente esos reportes diarios de la PNC, institución que mantiene un seguimiento permanente de la incidencia de esos crímenes, que en esta ocasión coincide con las declaraciones del candidato republicano Trump. El expresidente de EEUU hizo el jueves 18 las sorpresivas acusaciones contra Bukele, quien dijo le simpatiza, en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Advirtió además que "esto va a ser muy malo, y van a pasar cosas malas", por lo cual subrayó que la plataforma republicana promete lanzar la mayor operación de deportación en la historia del país para mantener a salvo a las familias estadounidenses. Bukele no se ha referido expresamente a las acusaciones de Trump, con quien se opinaba en círculos políticos mantenía una relación de admiración mutua. Trump recordó también en su discurso que, durante su administración (2017-2021), expulsó a los pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13), a la que calificó de la peor organización criminal, y acusó que ahora hay miles de esos asesinos en Estados Unidos. Ese día Bukele se limitó a publicar en X la frase en inglés "taking the high road", cuya traducción al español se ha generalizado como "tomando el camino correcto". Tras las declaraciones de Trump una delegación de cuatro congresistas republicanos de Estados Unidos, Matt Gaetz, Andy Biggs, Dan Bishop y Alex Mooney, se reunieron con Bukele en la sede de la presidencia el viernes 18, según anunciaron el mandatario y la embajada de ese país. "En casa", escribió Bukele en X, donde publicó además varias fotos del encuentro y un breve video en el cual Gaetz, al saludarlo, lo llamó "mi amigo". "El presidente Nayib Bukele ha convertido a El Salvador de la capital mundial del asesinato en un socio confiable y estable para la paz y la seguridad de Estados Unidos", afirmó el representante republicano, creador de un grupo en el congreso (caucus) para promover las relaciones bilaterales. Durante la estancia de los congresistas, ni Bukele ni los representantes republicanos se han referido en público a las acusaciones de Trump contra el presidente salvadoreño.

