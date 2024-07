https://latamnews.lat/20240721/trump-nos-dieron-todo-lo-que-queria-obtuve-todo-de-mexico-1156295132.html

Trump: "Nos dieron todo lo que quería, obtuve todo de México"

Durante un mitin en Michigan, el primero que encabeza después del atentado fallido en su contra, el exmandatario de EEUU aseguró que México "ha tomado" el 35% de la industria automotriz. Tras ello, recordó la presión arancelaria que ejerció para lograr que el Gobierno mexicano destinara a elementos de seguridad federales a contener la migración en su frontera sur."Cuando estaba construyendo el muro dije 'nos tienen que dar 28.000 soldados' y se rieron de mí, odio cuando se ríen de mí. Lo odié, fue muy irrespetuoso", dijo el exmandatario.En respuesta, Trump aseguró que le dijo al representante del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que, en caso contrario, aumentaría los aranceles a los automóviles un 25% mensual.Posteriormente, el exmandatario se refirió al actual presidente, Joe Biden, como "una persona estúpida, con un IQ bajo", comentario que fue adjudicado en un principio en contra de Marcelo Ebrard, excanciller de México, quien sería presumiblemente el representante de López Obrador al que se refería Trump.Tras estas declaraciones, Ebrard calificó el comentario del expresidente Trump como un intento de ganar adeptos de cara a las próximas elecciones presidenciales en EEUU."Nunca aceptaré la calificación de un candidato en el exterior. No me intimida. Defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza", escribió el excanciller en su cuenta de X.En el mismo sentido se pronunció Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, quien defendió la labor de Ebrard y condenó el "lenguaje soez" de Trump."Para mí [Ebrard] es uno de los mejores servidores públicos de México y será un gran secretario de economía de nuestro país, que nadie debe olvidar, es libre y soberano", escribió la mandataria electa también en X.Incluso el exembajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, utilizó la red social para aclarar el malentendido. "Si escuchan el discurso [está en YouTube] es totalmente obvio que, cuando Trump se refiere a una persona de baja inteligencia, se está refiriendo a nuestro presidente actual en sus negociaciones con Rusia, China, y Francia. Ya no estaba hablando de México ni de ningún mexicano",escribió.Trump ha utilizado la crisis migratoria como una de sus plataformas de campaña. El 18 de julio de 2024, Trump señaló en el último día de la Convención Nacional del Partido Republicano en Milwaukee, que acabaría con la crisis migratoria en EEUU."Voy a poner fin a la crisis de migración ilegal cerrando la frontera y completando el muro, la mayor parte ya la construí", advirtió a tiempo de aseverar que la "crisis de inflación" en el país norteamericano "hace que la vida sea inaccesible", sobre todo a las clases trabajadoras.

