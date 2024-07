Trump: "Biden no era apto para postularse a la Presidencia y, sin duda, no es apto para servir"

"El corrupto Joe Biden no era apto para postularse a la Presidencia y, sin duda, no es apto para ejercer el cargo. ¡Y nunca lo fue! Solo alcanzó el puesto de presidente con mentiras, noticias falsas y sin salir de su sótano. Todos los que lo rodeaban, incluido su médico y los medios de comunicación, sabían que no era capaz de ser presidente, y no lo era", sentenció Trump.