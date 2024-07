https://latamnews.lat/20240720/un-senador-de-eeuu-acusa-que-habia-personal-sin-preparacion-en-el-equipo-de-seguridad-de-trump-1156275527.html

Un senador de EEUU acusa que había "personal sin preparación" en el equipo de seguridad de Trump

El senador republicano Josh Hawley dijo que ha recibido denuncias sobre la falta de profesionalismo durante el operativo de seguridad antes, durante y después...

El legislador informó a través de su sitio web que el 19 de julio escribió una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, exigiendo respuestas sobre el fallido despliegue de seguridad del Servicio Secreto estadounidense en el mitin del presidente Donald Trump del 13 de julio.La carta dirigida a Mayorkas llega después de que múltiples denunciantes se pusieran en contacto con la oficina del senador Hawley con nueva información inquietante detrás del intento de asesinato del expresidente."Los denunciantes que tienen conocimiento directo del evento se han acercado a mi oficina. Según las denuncias, el mitin del 13 de julio se consideró un evento de seguridad 'flojo'", escribió Hawley.El congresista también alega que, según las denuncias que ha recibido, la mayoría de los agentes que atendieron la emergencia no eran miembros del Servicio Secreto de los Estados Unidos, sino que procedían de otro departamento del DHS.El senador republicano detalló algunas de las faltas en la que supuestamente incurrió el personal de seguridad que se supone protegería al ahora candidato a la presidencia de Estados Unidos y expresidente de ese país."Por ejemplo, no se utilizaron perros detectores para controlar la entrada y detectar amenazas de la manera habitual. Personas sin la debida designación pudieron acceder a las zonas entre bastidores. El personal del Departamento no vigiló adecuadamente la barrera de seguridad alrededor del podio y tampoco se situó a intervalos regulares alrededor del perímetro de seguridad del evento", prosiguió el senador Hawley.El equipo del legislador informó que inmediatamente después del intento de asesinato contra el expresidente Trump, el senador Hawley exigió que el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado iniciara una investigación exhaustiva y transparente sobre el incidente con testimonios jurados de funcionarios del DHS y del Servicio Secreto.

