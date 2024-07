https://latamnews.lat/20240720/todos-quieren-que-joe-biden-se-vaya-1156291453.html

"Todos quieren que Joe Biden se vaya"

"Todos quieren que Joe Biden se vaya"

El artículo, titulado "Dios Todopoderoso, Joe, déjalo ir", lleva la firma de Maureen Dowd, una de las periodistas más importantes del diario y que es considerada lo más cercana a una vocera de la opinión institucional del diario, históricamente alineado con el Partido Demócrata.La analista, que suele emplear una atípica voz en primera persona en sus columnas (una prueba de su posición de privilegio en el Times), dice sentirse entristecida de que Biden no sea capaz de ver lo obvio: que si no se retira de la contienda presidencial ahora mismo, se convertirá en un "paria" de la política.Dowd, quien lleva décadas cubriendo la Casa Blanca para el NYT, dedica además duras palabras a los asesores y colaboradores de Biden, a quienes tilda de "arribistas" que pronto van a quedarse sin trabajo.La periodista acusa a estos funcionarios de ocultar —hasta que se hiciera evidente durante el debate televisivo con Trump— la verdadera condición mental y física de Biden, a la vez que criticaban a los periodistas que señalaban la edad avanzada del mandatario, algo que ellos decían no era un asunto importante. En ese sentido, advierte además que sus asesores le mienten a Biden sobre sus verdaderos chances de triunfar sobre Donald Trump en las elecciones de noviembre, anteponiendo sus propios intereses por sobre la verdad.Además, la reportera dice que el equipo de Biden, que continúa rechazando los crecientes llamados de legisladores y donantes demócratas para que el presidente abandone su intención de presentarse a la reelección, viene realizando un "desastroso trabajo" defendiendo su candidatura, mientras que los republicanos se mostraron exultantes y felices durante la Convención Nacional para oficializar la candidatura de Trump.Sin embargo, dice Dowd, pese a la negativa de Biden a renunciar, y sus recriminaciones privadas con respecto al accionar de poderosos demócratas como el expresidente Barack Obama y la ex líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, buscando que el presidente baje su candidatura, el debate sobre si seguirá o no ya es asunto zanjado."Los demócratas y periodistas ya se dedican a otras interrogantes: ¿Biden brindará su apoyo a Kamala [Harris] o pedirá una convención abierta? ¿Kamala aceptaría estar en una fórmula exclusivamente femenina con [la gobernadora de Michigan] Gretchen Whitmer? ¿Puede otro candidato que no sea Kamala utilizar los fondos recaudados para Biden?", se pregunta la analista.Sin embargo, la periodista del Times recuerda que los republicanos ya están preparados para una posible candidatura de la vicepresidente Kamala Harris. Tony Fabrizio, un encuestador que trabaja para Trump, dijo esta semana que tienen lista no solo una campaña publicitaria exhibiendo todas las veces que el "cerebro de Biden se ha quedado congelado", sino también duros spots contra Harris, quien ha sido criticada en el pasado por su ineficacia como funcionaria —ya sea como vice o antes como fiscal general del estado de California— y sus cambios de postura sobre distintos temas, desde cuestiones migratorias hasta de seguridad ciudadana. "Tengan la seguridad que estamos 100% listos [para Kamala Harris]", afirmó el encuestador republicano, según consigna la periodista.

