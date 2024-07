https://latamnews.lat/20240720/protestan-en-italia-contra-el-envio-de-armas-a-ucrania-1156291772.html

Protestan en Italia contra el envío de armas a Ucrania

Protestan en Italia contra el envío de armas a Ucrania

Sputnik Mundo

ROMA (Sputnik) — Cerca de un centenar de personas salieron este 20 de julio a las calles en la ciudad italiana de Módena, en la provincia de Emilia-Romaña... 20.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-20T20:13+0000

2024-07-20T20:13+0000

2024-07-20T20:13+0000

internacional

política

vladímir putin

ucrania

italia

emilia-romaña

📰 suministro de armas a ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

https://cdn.img.latamnews.lat/img/105733/52/1057335268_0:24:3008:1716_1920x0_80_0_0_2221170af635c17759ed1bb7197a3c74.jpg

Para avanzar hacia la paz, agregó, hay que "ser un mediador y no parte del conflicto". Los organizadores de la acción también relataron a esta agencia que varias asociaciones civiles desplegaron carteles que decían "Rusia no es mi enemigo" en Emilia-Romaña y la región vecina de Véneto, pero fueron todos destruidos por vándalos desconocidos. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente Vladímir Putin, son proteger a la población de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. El 14 de junio, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. El líder de Ucrania, Vladímir Zelenski, por su parte, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.

https://latamnews.lat/20240630/efecto-ucrania-las-exportaciones-de-armas-de-alemania-aumentan-en-30--1155829332.html

ucrania

italia

emilia-romaña

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, vladímir putin, ucrania, italia, emilia-romaña, 📰 suministro de armas a ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania