"Powell es bastante optimista": ¿qué retos debe enfrentar EEUU para bajar su inflación?

"Powell es bastante optimista": ¿qué retos debe enfrentar EEUU para bajar su inflación?

20.07.2024

2024-07-20T02:15+0000

2024-07-20T02:15+0000

2024-07-20T02:15+0000

En una ronda de preguntas y respuestas en el Economic Club de Washington, Powell indicó que han tenido tres lecturas positivas del índice, mismo que en este momento se posiciona en 3%."Si sacamos el promedio de las cifras, es una tasa bastante buena (...). [Los datos] ciertamente hacen que aumente la confianza" de que la inflación está cediendo, apuntó. Esto llevaría a una disminución en la tasa de referencia que, actualmente, está en el rango de 5,25-5,5%.Esto, de acuerdo con el especialista, no podría asegurarse, ya que la fluctuación del índice depende de factores económicos y políticos, lo que puede repercutir en el comportamiento del mercado en general."Si bien es cierto que la Fed ha implementado políticas monetarias restrictivas, aumentando la tasa de interés para controlar la inflación (...), ese nivel de 2% aún es distante. Podría darse hasta en un año", agrega.El empleo: piedra angular para el índiceComo la pandemia de COVID-19 lo demostró, la inflación de los países a nivel global se ajusta dependiendo de ciertos eventos que impactan al mercado y los EEUU no son la excepción. Sin embargo, hay un aspecto que prevalece a la hora de hacer estimaciones sobre ese índice: el empleo."Ellos tienen un marco referencial teórico: en la medida que la tasa de desempleo decrezca, la inflación aumenta, y viceversa. Esa es su lógica y la base sobre la que hacen sus pronósticos. Lo que estimo es que en Washington han observado una cierta estabilización en la tasa laboral, lo que les permite sugerir que la inflación pueda mantener una tendencia a la baja", declaró a este medio el doctor en economía por la Universidad de Manchester, Moritz Cruz Blanco."El empleo está asociado al mayor o menor crecimiento económico (...). Lo que el Tesoro estadounidense observa es que si la economía no se estabiliza, en términos de crecimiento y empleo, y que la inflación tienda hacia su objetivo, ellos pueden pensar en bajar la tasa de interés para mantener" el nivel del índice, añade el experto.Sin embargo, la creación de puestos de trabajo en EEUU no es el único desafío en la nación norteamericana. Cruz Blanco, quien también es integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expresa que uno de los retos a los que se deberá enfrentar son las estimaciones de los sectores que componen al resto de la economía, como expectativas salariales por parte de sindicatos y empresas.Otro temas a considerar, añade el maestro en economía por la UNAM Aaron Morales Islas, es que la Fed decida recortar su tasa de interés antes de tiempo.Otro que no debe descartarse, según Torrez Vázquez, son las elecciones presidenciales en EEUU y conflictos geopolíticos."No podemos dejar de lado [los comicios] y los conflictos internacionales, que parecen no tener cese, las sanciones económicas que puedan darse, como las que ha emitido EEUU contra Rusia", expresa.Cambios poselectorales Para los expertos, el posible descenso inflacionario en EEUU, mismo que conllevaría a una reducción en la tasa de referencia de la Fed, podría darse meses después de los comicios generales en la nación norteamericana."Todo dependerá de las medidas que tome el presidente entrante. Si fuese Donald Trump, suele ser radical con sus anuncios, bajo amenazas de cierre de frontera con México, o la imposición de aranceles muy altos a las importaciones", expone Cruz Blanco.En el mismo tenor, Morales Islas precisa que el nuevo Gobierno estadounidense debe prestar atención a cuestiones como la volatilidad y la pugna comercial con Pekín."Se deben vigilar las condiciones adversas que se puedan dar en Washington, por ejemplo, la posible intensificación de la guerra comercial que sostiene con China. También deben evitar que la tasa de desempleo aumente rápidamente a causa de posibles reducciones en los fondos federales (...) y verificar la volatilidad de los mercados financieros, con la intención de prevenir una especulación", concluye.

