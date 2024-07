https://latamnews.lat/20240720/excanciller-de-venezuela-el-pais-debe-aprender-a-construir-sin-dogmatismos-de-ningun-lado--video-1156273358.html

Excanciller de Venezuela: "El país debe aprender a construir sin dogmatismos de ningún lado" | Video

Excanciller de Venezuela: "El país debe aprender a construir sin dogmatismos de ningún lado" | Video

20.07.2024

Para Elías Jaua Milano, la soberanía nacional es el logro más significativo de la Revolución Bolivariana iniciada en 1999 con la llegada al poder del comandante Hugo Chávez."El 28 de julio [día de las elecciones presidenciales de Venezuela] no se trata solo de elegir a un presidente, se trata de preservar un gran esfuerzo histórico por conquistar y mantener la independencia nacional y por seguir abriendo caminos que nos permitan encontrar un modelo de inclusión como el que está previsto en la Constitución de la República Bolivariana, que nos permita vivir a todos con igualdad y justicia", apunta.El reciente artículo del intelectual Luis Britto García, donde denuncia un posible plan privatizador de la oposición venezolana, sirve como telón de fondo para analizar las implicaciones que tendría para Caracas la llegada de una ola neoliberal como la que, dijo, recién ocurrió en Argentina con el presidente Javier Milei. Según Jaua, la tesis de la privatización total de las empresas y de los derechos garantizados por el Estado venezolano es una corriente de larga data, impulsada con fuerza desde la década de 1980."La tesis de la privatización total de las empresas y de los derechos que garantiza el Estado venezolano es de larga data", explica Jaua Milano. "Comenzó a gestarse con mucha fuerza en la década de los ochenta, bajo aquel estandarte que decía la generación de relevo versus el Estado omnipotente. Todavía gobernaban los viejos partidos, los tradicionales. Contra ellos mismos se emprendió una campaña de prestigio para debilitar al Estado, para desacreditarlo y permitir que esta corriente neoliberal que hoy dirige María Corina Machado, pero que ha pasado por distintas etapas y distintos personajes, llegara a concretar efectivamente el desmantelamiento del Estado venezolano", añade. Jaua recuerda la resistencia del pueblo venezolano contra los intentos de privatización durante la década de los noventa, que se manifestó en eventos como la rebelión popular del 27 y 28 de febrero y la rebelión militar de 1992. "El pueblo venezolano logró frenar la privatización de la salud y la educación. No pudo frenar la privatización de algunas empresas del Estado que terminaron siendo privatizadas y fueron un fiasco. De manera que el pueblo venezolano va a luchar. En cualquier circunstancia el pueblo venezolano va a luchar por sus derechos, va a luchar por la independencia nacional", afirma."La victoria no solo es seguir en el gobierno"La situación económica de Venezuela, duramente impactada por las medidas coercitivas unilaterales, ha sido otro tema crucial abordado por Jaua.Comparando esta situación con el paro petrolero y el sabotaje de 2003, Jaua considera que sigue siendo una prioridad construir una economía que garantice los derechos básicos de la población, incluso bajo sanciones."Venezuela tiene que aprender a construir sin dogmatismos de ningún lado, con mucha inventiva y sensibilidad por los más humildes, formas para recuperar los niveles de vida de la población, garantizar plenamente sus derechos a la educación, a la salud. No somos el primer país bloqueado en el mundo y hay experiencias de países que aún bloqueados con sanciones han podido encontrar potencialidades que le permitan desarrollar una economía para garantizar un nivel de vida básico para la población", señala.A juicio del ex vicepresidente, la narrativa impulsada por campañas mediáticas de que la situación actual es prueba del fracaso del modelo de Hugo Chávez, es otra arista a atender dentro de las consecuencias negativas que causan las medidas coercitivas unilaterales. "El modelo de Chávez es el modelo establecido en la Constitución de la República Bolivariana, ampliamente discutido y aprobado en referéndum popular", sostiene Jaua.También subraya que las elecciones presidenciales del 28 de julio son cruciales para la democracia venezolana: "la victoria no solo es seguir en el gobierno, la victoria tiene que significar seguir en el gobierno para emprender las grandes rectificaciones y transformaciones revolucionarias que Hugo Chávez orientó".

