El parque nacional de Bolivia donde la erosión reveló miles de huellas de dinosaurios | Video

Ubicada en una región de valles secos y profundos cañones, esta zona natural protegida brilla por su riqueza en fósiles y rastros muy visibles de las bestias... 20.07.2024

Hace 80 millones de años, lo que hoy es el norte de Potosí, en el sureste de Bolivia, era el hogar pantanoso de decenas de especies de dinosaurios, cuyas huellas quedaron reveladas tras la erosión, producto de largos periodos de lluvias.Cada año, miles de turistas nacionales y extranjeros acuden al Parque Nacional Toro Toro, para contemplar lo que la misma naturaleza deja al descubierto: la evidencia de asombrosas pisadas de una fauna prehistórica.Este parque, de 16.000 hectáreas, también alberga una deslumbrante biodiversidad en varios pisos ecológicos, desde los 1.900 hasta los 3.600 metros sobre el nivel del mar.El paisaje se caracteriza por un gran riego de cascadas, pozas de agua, cavernas y largos senderos que permiten admirar profundos cañones, la mayoría de ellos, aún inexplorados.De manera recurrente, las comunidades indígenas campesinas que viven en el parque y sus alrededores, cuando trabajan la tierra para sus cultivos, se encuentran con esqueletos de dinosaurios o de la megafauna que los siguió.Las peculiaridades y evolución del suelo de Toro Toro han hecho posible que aparezcan desde milenarios huesos de dinosaurios, hasta pinturas rupestres de las primeras poblaciones humanas en ese lugar.Sputnik visitó este parque único en Bolivia y Sudamérica, donde hasta el momento se descubrieron 7.000 huellas de dinosaurios herbívoros y carnívoros. Decir "descubrieron" no significa que se hicieran excavaciones arqueológicas, han sido las lluvias y la erosión subsecuente las que han desenterrado estas marcas.Así, mientras las actuales pisadas se deshacen con los años y el rigor del clima, también afloran nuevas evidencias del paso de los animales milenarios.Un polo de atracción turística e inspiración"Hemos visto huellas de dinosaurios, también me gustaron las esculturas que hay en el pueblo y los museos porque tenían algunos fósiles", dijo a Sputnik Sebastián, de 7 años.El pequeño visitante, inspirado por este entorno, compartió su deseo por convertirse en un paleontólogo. "Cuando sea grande voy a venir a vivir a Toro Toro".En las últimas décadas, las visitas al Parque Nacional Toro Toro no dejan de incrementarse; se espera que, al cierre de este 2024, el sitio alcance un récord de 30.000 llegadas.Durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), la región tuvo un fuerte impulso gubernamental para optimizar su servicio, mediante el asfaltado de la carretera para llegar desde la ciudad de Cochabamba [la capital boliviana más cercana], también para mejorar su oferta hotelera.La "Ruta de los Dinosaurios"El Parque Nacional Toro Toro se encuentra a 140 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, que se recorren en tres horas. La capital departamental, Potosí, está a 12 horas por carretera.Las autoridades locales establecieron una "Ruta de los Dinosaurios", que vincula esta zona con el Cal Orko, en la ciudad de Sucre, donde se encuentra una amplia plataforma con 12.000 huellas de estos grandes reptiles.Quien llega a Toro Toro, primero debe dirigirse a la oficina del parque nacional. El ingreso cuesta 40 pesos bolivianos [5,80 dólares] para los visitantes nacionales, y 100 pesos [14,50 dólares] para los extranjeros. El ticket tiene una validez de tres días, para seguir sus ocho recorridos, que toman gran parte de la jornada.Los circuitos son: la Caverna de Umajalanta, la Ciudad de Itas, Llama Chaki, el Cañón de Toro Toro, El Vergel, el Cementerio de Tortugas, las Siete Vueltas, Carreras Pampa y Chiflón Qaqa.En estos predios se encuentran huellas de braquiosaurio, velociraptor, carnotauro y anquilosaurio, entre otros.Una fuente de trabajo para los jóvenesEloy Aro Hinojosa nació en Toro Toro. Como otros 200 jóvenes integra la Asociación de Guías, que acompaña a los grupos de visitantes por diferentes precios, según el recorrido. Es una salida laboral importante para la población local.En las últimas décadas, las poblaciones rurales de Bolivia han perdido habitantes, generalmente jóvenes, quienes migran a las grandes ciudades porque sienten que en sus lugares de origen no tienen oportunidades de desarrollo personal.Las y los jóvenes guías locales están formados en la historia y prehistoria del parque; también se dedican en gran medida a la agricultura, como sus padres y abuelos.Algunos recorridos, como El Vergel, requieren un gran despliegue físico de los visitantes, sobre todo para bajar y más tarde ascender los 800 escalones que conducen a las pozas formadas en el fondo del cañón Toro Toro, transitado por el río homónimo.

