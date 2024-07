https://latamnews.lat/20240720/brasil-suspende-de-manera-preventiva-las-exportaciones-de-carne-y-productos-avicolas-1156283657.html

Brasil suspende de manera preventiva las exportaciones de carne y productos avícolas

20.07.2024

Entre los productos, que podrían caer bajo restricciones, figuran la carne de aves de corral, la carne fresca de aves de corral y sus derivados, los huevos, la carne para alimentación animal, las materias primas de aves de corral para fines opoterápicos, los preparados de carne y los productos sanguíneos no tratados.Las suspensiones están relacionadas con la zona o región brasileña con impedimentos de certificación, y van desde una restricción limitada a un radio de 50 kilómetros del foco identificado hasta una de al menos 21 días para todo el territorio nacional.Para países como China, Argentina, Perú y México, la suspensión se aplica por el momento a todo Brasil. Para el estado de Río Grande del Sur, están restringidas las exportaciones a Sudáfrica, Albania, Arabia Saudita, Bolivia, Kazajistán, Chile, Cuba, Egipto, Filipinas, Georgia, Hong Kong, la India, Jordania, Kosovo, Macedonia, Birmania, Montenegro, Paraguay, Polinesia Francesa, el Reino Unido, República Dominicana, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán, Ucrania, Unión Europea, Unión Económica Euroasiática (UEE), Uruguay, Vanuatu y Vietnam.A partir de un radio de 50 kilómetros del foco, la carne de aves de corral, la harina de aves de corral, las plumas y el pescado destinados a la alimentación animal, y los productos cárnicos cocidos, termoprocesados y no comestibles derivados de aves de corral no pueden exportarse a países como Canadá, Corea del Sur, Israel, Japón, Marruecos, Mauricio, Namibia, Pakistán, Tayikistán y Timor Oriental.El estado brasileño Río Grande del Sur es el tercer mayor exportador brasileño de carne de pollo, por detrás de Paraná y Santa Catarina. En los seis primeros meses de 2024, el estado exportó 354.000 toneladas, generando ingresos de 630 millones de dólares.

brasil

