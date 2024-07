https://latamnews.lat/20240719/un-terremoto-de-magnitud-73-sacude-el-norte-de-chile-1156249962.html

Un terremoto de magnitud 7,3 sacude el norte de Chile

Un terremoto de magnitud 7,3 sacude el norte de Chile | Videos

19.07.2024

En redes sociales comenzaron a circular algunos videos del momento en que sucedió el sismo. El epicentro del temblor se situó a 265 kilómetros al este de la ciudad costera de Antofagasta, a una profundidad de 126 kilómetros, de acuerdo con el USGS.Las autoridades no han emitido alerta por tsunami hasta el momento. Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Chile dio detalles e informó que un sismo de mediana intensidad se percibió a las 21:51 horas (tiempo local) entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo.Mientras que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.El presidente de Chile, Gabriel Boric, también informó sobre el sismo a través de su cuenta de la plataforma X y dijo que hasta el momento no se reportan personas heridas ni daños mayores en la región del epicentro. "Acaba de ocurrir un sismo de mediana intensidad con epicentro cercano a Antogasta. Ya me comuniqué con Delegada de la región y hasta el momento no hay reporte de heridos ni daños mayores, pero los equipos están recabando información", publicó Boric.

