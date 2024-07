https://latamnews.lat/20240719/que-se-sabe-de-la-compania-crowdstrike-que-desancadeno-el-fallo-global-de-microsoft-1156261625.html

¿Qué se sabe de la compañía CrowdStrike que desancadenó el fallo global de Microsoft?

¿Qué se sabe de la compañía CrowdStrike que desancadenó el fallo global de Microsoft?

En la mañana del 19 de julio, muchos usuarios de Windows se quejaron de un fallo masivo. Vieron la Pantalla Azul de la Muerte (BSOD) en sus monitores. A esto le siguieron interrupciones en aeropuertos internacionales, que tuvieron que cancelar o reprogramar vuelos. La Bolsa de Londres también se vio afectada, las líneas de emergencia 911 de Estados Unidos no funcionaron y los trenes del Reino Unido sufrieron retrasos.Más tarde trascendió que el apagón afectó a aquellos sistemas en los que estaba instalado el antivirus de Crowdstrike.El fallo se produjo durante una actualización del software de Crowdstrikе. Su programa es muy popular en Estados Unidos y en los países donde este país tiene una influencia significativa. Lo específico del fallo es que para devolver el ordenador al estado anterior al fallo se requería un reinicio manual o un software especializado, que no todos disponían. Este fue el motivo del retraso en la recuperación de muchas empresas.¿Qué es CrowdStrike?CrowdStrike fue fundada por George Kurtz en 2011. Dos años después, lanzó su primer producto, CrowdStrike Falcon, un sistema de seguridad que bloquea ciberataques.La propia empresa se presenta como líder mundial en ciberseguridad y, en particular, en seguridad de puntos finales y análisis de datos en la nube. Esta información se publica en su sitio web oficial.La interrupción global de Crowdstrike y Microsoft no está relacionada con ciberataques. Así lo afirmó Mikko Hypponen, científico jefe de la empresa finlandesa de seguridad de la información WithSecure Oyj, en una entrevista con Bloomberg. Los fallos de Windows y Crowdstrike pueden tener consecuencias diferentes: debido a su popularidad, pueden hacer caer muchas empresas y servicios y sus ordenadores.Este no es el primer problema de este tipo en el trabajo de Crowdstrike Falcon Sensor. A finales de junio se produjo un problema similar tras una actualización, informó el jefe del departamento de seguridad de redes de la empresa F.A.C.C.T. Nikita Kislitsin.

