Milei habilita las sociedades anónimas deportivas: ¿avanza la "privatización" del fútbol argentino?

19.07.2024

El futuro del fútbol del país campeón del Mundial de Catar y bicampeón de la Copa América atraviesa horas decisivas. El Gobierno de Javier Milei redobló la apuesta por la apertura a la instauración de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) pese a la resistencia de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), constituida por clubes históricamente concebidos como Asociaciones Civiles.La medida se materializó en un comunicado de la Inspección General de Justicia, donde se informa que "a partir de ahora debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en sociedades anónimas".La medida, que entrará en vigencia a partir del 1° de noviembre, consiste en la reglamentación de dos artículos —346 y 347— del mega Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente apenas asumió, en diciembre de 2023. Según la medida, los clubes quedarán habilitados a recibir aportes de capitales privados o incluso al propio gerenciamiento de las entidades deportivas, siempre y cuando sea aprobado por los socios de la institución.El presidente Milei apuntala la medida desde la cúspide del poder político. En reiteradas oportunidades el mandatario explicó que, con la apertura del fútbol al capital privado, podrían generarse inversiones superiores a los 3.000 millones de dólares en un contexto de escasez de divisas. "No más socialismo pobrista en el fútbol", sostuvo Milei en sus redes sociales.El impulso de la iniciativa resulta inescindible de la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. El funcionario está directamente involucrado en la concepción de esta medida, habiendo mantenido reuniones con el presidente de LaLiga española, Javier Tebas, incluso desde antes de ser nombrado funcionario.Sin embargo, el Poder Ejecutivo enfrenta una seria resistencia. La Asociación del Fútbol Argentino —revitalizada tras la reciente obtención del bicampeonato en la Copa América— mantiene una posición absolutamente intransigente frente al avance de las SAD. No solo impugnó el gerenciamiento empresarial de los clubes, sino que apeló a recursos judiciales en reiteradas oportunidades para bloquear su puesta en vigencia.Entre el deporte y el negocio"El Gobierno pretende cambiar de cuajo la matriz estructural del fútbol argentino, a pesar de su promesa de no obligar a ningún club a convertirse en sociedad anónima", dijo a Sputnik Roberto Parrottino, periodista deportivo.La profundidad de la transformación a la cual se refiere el especialista constituye el eje central de la polémica. La instauración del modelo empresarial podría suponer una metamorfosis en la concepción de las entidades deportivas. En diálogo con Sputnik, Federico Yáñez —periodista deportivo y autor del libro Los dueños de la pelota— remarcó que "los clubes son mucho más que equipos de fútbol. Tienen un rol central en la contención social, porque funcionan como verdaderas asociaciones civiles no centradas en el lucro, con un claro impacto social".Consultado acerca del argumento esgrimido por Milei en las redes sociales —en torno a los equipos en los cuales juegan las estrellas del seleccionado nacional masculino, dado que son todas sociedades anónimas—, el experto apuntó que "las figuras de la selección se formaron en clubes de barrio que los recibieron, porque quizás no hubieran haber podido pagar la cuota para seguir entrenando en caso de que se tratara de empresas".La lectura de Yañez halla un claro correlato entre los analistas. "Si bien es cierto lo que dice Milei, es innegable que los títulos deportivos de Argentina son un triunfo del modelo actual del fútbol local y de los clubes de barrio, de donde surgió la enorme mayoría de los jugadores de la plantilla campeona del mundo", consideró Parrottino.De la idea a la prácticaPor el momento la factibilidad de la concreción de la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas es una incógnita. El obstáculo es claro: para poder competir en el torneo local, dichas entidades deberían ser aceptadas por la Asociación del Fútbol Argentino, cuyo estatuto actualmente las prohíbe taxativamente."La AFA tiene una postura clara respecto a las SAD. En el último tiempo han crecido mucho las sociedades anónimas deportivas, pero todavía nadie ha dado el brazo a torcer. Lo que decidan las autoridades será determinante para el futuro de este proyecto", destacó Parrottino.Las trabas institucionales no constituyen el único impedimento a la voluntad del Poder Ejecutivo. Según Yañez, "hoy no hay un fervor popular que respalde la iniciativa del Gobierno. No creo que los socios estén dispuestos a perder la mínima capacidad de decisión que todavía tienen en sus clubes".

