Hungría rechaza críticas contra Georgia por la ley sobre agentes extranjeros

Hungría rechaza críticas contra Georgia por la ley sobre agentes extranjeros

La ley de Georgia sobre el financiamiento de agentes extranjeros es un intento 'comprensible' de limitar la injerencia externa en ese país del... 19.07.2024

hungría

georgia

unión europea (ue)

"Se trata de un intento comprensible del país de regular y limitar la posibilidad de injerencia externa", destacó el ministro. En su opinión, "es bastante claro el hecho que Georgia quiera controlar y hacer frente a la injerencia externa en su país", y "nadie, especialmente la Unión Europea, tiene derecho a criticar a los georgianos por esa ley". Para el jefe de la diplomacia húngara, la transparencia en la esfera del financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) "es importante y no debe ser motivo de ninguna explicación", agregando que en Hungría pasa lo mismo. Péter Szijjártó también denunció que hubo "una injerencia muy dura en las últimas elecciones, y desde entonces la oposición y sus medios de comunicación se financian desde el exterior". El 14 de mayo pasado, el Legislativo georgiano aprobó la Ley sobre la transparencia de la influencia extranjera, pese a las protestas multitudinarias en su contra. Dicha medida obliga a las ONG's, medios de comunicación y demás entidades que reciban al menos el 20% de sus fondos desde otros países, a inscribirse en el registro del Ministerio de Justicia de Georgia como "organización que promueve los intereses de una potencia extranjera" y declarar sus ingresos anualmente. El 18 de mayo, la presidenta del país, Salomé Zurabishvili, intentó bloquear la polémica ley, al calificarla como "rusa y no constitucional", pero el Parlamento georgiano superó el veto por mayoría de votos. Estados Unidos y la Unión Europea (UE) declararon que revisarán sus relaciones con Georgia tras la aprobación de tal ley. Washington ya suspendió los ejercicios militares conjuntos, y la UE congeló el financiamiento al Ministerio de Defensa georgiano.

