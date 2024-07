https://latamnews.lat/20240719/china-ve-inutiles-los-intentos-de-la-otan-de-destruir-las-relaciones-ruso-chinas-1156260909.html

China ve inútiles los intentos de la OTAN de destruir las relaciones ruso-chinas

China ve inútiles los intentos de la OTAN de destruir las relaciones ruso-chinas

Sputnik Mundo

PEKÍN (Sputnik) — Los esfuerzos de la OTAN para romper las relaciones entre Pekín y Moscú carecen de sentido, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos... 19.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-19T15:12+0000

2024-07-19T15:12+0000

2024-07-19T15:12+0000

internacional

china

rusia

otan

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/01/18/1134969830_0:88:3078:1819_1920x0_80_0_0_48bd999bf5c1bcadf23abb7348cd3c4a.jpg

Previamente, la cadena de televisión CNN informó, citando a sus fuentes, que la Alianza Atlántica examina tomar medidas para recuperar unos proyectos de infraestructura de propiedad china en Europa, si un conflicto mayor con Rusia estalla en el este del continente. Según Lin, tales declaraciones "vuelven a demostrar la intención de la OTAN de ampliar su poder más allá de sus fronteras", involucrando las partes en la confrontación de bloques. Sin embargo, "las relaciones ruso-chinas se basan en los principios de la no alineación con bloques, la no confrontación y de no atacar a terceros", dijo el portavoz chino. Asimismo, Lin destacó que la cooperación económica entre China y Rusia beneficia a ambas partes. Tanto Pekín como Moscú afirmaron en reiteradas ocasiones que su cooperación no está dirigida contra terceros países. China, a su vez, aseguró que no es cómplice del conflicto en Ucrania y no suministra armas a ninguna de sus partes y aboga por una solución pacífica al conflicto.

https://latamnews.lat/20240719/china-en-la-diana-para-que-la-otan-amplia-la-definicion-de-atlantico-norte-hacia-el-pacifico-1156253166.html

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, rusia, otan