Biden habría ordenado sondear la opinión sobre la participación de Harris en las presidenciales

Biden habría ordenado sondear la opinión sobre la participación de Harris en las presidenciales

Joe Biden solicitó un sondeo de opinión para conocer la opinión de los estadounidenses sobre la perspectiva de la vicepresidenta Kamala Harris si entra en la... 19.07.2024, Sputnik Mundo

Al mismo tiempo, el entorno más cercano del presidente estadounidense, Joe Biden, y su equipo de campaña están firmemente convencidos de que no aceptará retirarse de la carrera electoral, comentó el funcionario al medio. Señaló que los principales donantes de Nueva York y California habían suspendido hasta ahora la financiación de la campaña de Biden, pero no habían renunciado por completo.Según la publicación de The Wall Street Journal, Kamala Harris es considerada la candidata con más posibilidades para sustituir a Biden en caso de su retirada de la carrera electoral.El responsable también apuntó que el líder estadounidense está ahora "exhausto y agotado" y el tiempo que Biden pasará en autoaislamiento en su residencia de Delaware le dará la oportunidad de pensar en el futuro, reporta ABC News.Los debates sobre la capacidad del jefe de la Casa Blanca para ganar las elecciones comenzaron tras su fracasado debate con el candidato republicano Donald Trump. Una encuesta publicada el 17 de junio de AP y el Centro de Investigación de Asuntos Públicos NORC reveló que casi dos tercios de los demócratas desean que Biden se retire de la carrera presidencial.

