https://latamnews.lat/20240719/biden-esta-atrincherado-entre-la-presion-y-podria-renunciar-a-su-reeleccion-esta-semana-1156248568.html

Biden está "atrincherado" entre la presión y podría renunciar a su reelección esta semana

Biden está "atrincherado" entre la presión y podría renunciar a su reelección esta semana

Sputnik Mundo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra atrincherado ante una creciente presión de altos mandos del Partido Demócrata y de sus colaboradores... 19.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-19T03:36+0000

2024-07-19T03:36+0000

2024-07-19T03:37+0000

internacional

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

eeuu

joe biden

partido demócrata (eeuu)

política

donald trump

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/0f/1156166355_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_37afcd4fdd82a61e82b8dbc46297a888.jpg

Según la columna Atrás del Telón, publicada este 18 de julio, la cuestión entre altos mandos demócratas y personajes cercanos al mandatario ya no es si Biden dejará la contienda, sino cuándo.A decir de los autores de la columna, Jim VendeHei y Mike Allen, Biden se ha dado cuenta de que será imposible que revierta la percepción de los estadounidenses sobre su capacidad intelectual y su senilidad, después de su actuación en el primer debate presidencial frente a Donald Trump del pasado 27 de junio.Axios, igual que otros medios estadounidenses, asegura que, si Biden continúa en la carrera presidencial, no solo se enfrentará a una derrota personal, sino a una derrota partidista que podría afectar a otros candidatos demócratas en el Congreso. "Rezo para que [Biden] haga lo correcto", dijo una fuente al medio norteamericano.Una encuesta publicada el 17 de junio de AP y el Centro de Investigación de Asuntos Públicos NORC reveló que casi dos tercios de los demócratas desean que Biden se retire de la carrera presidencial. Estos números rebotaron por la Casa Blanca y el Congreso, según Axios.El reporte indica también que influyentes demócratas como Barack Obama, Nancy Pelosi y Bill Clinton "han hablado alto y claro con su silencio". "Cada vez se escucha más que los principales asesores de Biden, incluidos los que inicialmente le instaron a seguir luchando tras su desastroso debate del 27 de junio, dicen que es ahora cuando Biden anuncia que no se presenta, no si lo hace", refiere De acuerdo con Axios, el presidente Biden podría decantarse por nominar a la actual vicepresidenta Kamala Harris, como la candidata presidencial, pero dejará al Partido Demócrata la decisión final.

https://latamnews.lat/20240718/obama-habria-dicho-que-biden-debe-considerar-la-viabilidad-de-su-candidatura-1156246006.html

https://latamnews.lat/20240718/crecen-las-presiones-para-que-biden-desista-de-la-contienda-electoral-en-eeuu-1156241171.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

elecciones presidenciales de eeuu (2024), eeuu, joe biden, partido demócrata (eeuu), política, donald trump