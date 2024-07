https://latamnews.lat/20240718/rusia-esta-interesada-en-una-nicaragua-fuerte-independiente-y-prospera-1156244927.html

El jefe de la Duma: "Rusia está interesada en una Nicaragua fuerte, independiente y próspera"

El jefe de la Duma: "Rusia está interesada en una Nicaragua fuerte, independiente y próspera"

Sputnik Mundo

El presidente de la Duma de Rusia (Cámara baja del Parlamento), Viacheslav Volodin, resaltó el carácter 'especial' de las relaciones de su país con Nicaragua... 18.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-18T21:50+0000

2024-07-18T21:50+0000

2024-07-18T22:04+0000

américa latina

nicaragua

rusia

viacheslav volodin

centroamérica

política

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/12/1156245426_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_27c10cefaee63391e12feb2bd5634f71.jpg

También expresó que su país seguirá apoyando a su "socio estratégico", con el que comparte un vínculo sobre la base del respeto, la confianza y la ausencia de "dobles raseros". En la víspera de celebrarse el aniversario 45 de la Revolución Sandinista, el legislador ruso defendió el derecho de las naciones a un desarrollo sin injerencias de Washington.Ante la política de sanciones que Occidente ha impuesto contra Managua y Moscú, Volodin abogó por un mundo multipolar justo.En ese sentido, destacó la importancia del Estado de derecho en los asuntos Internacionales, la estabilidad y la seguridad, así como la no injerencia en los asuntos de Estados soberanos y la ausencia de dobles raseros"Juntos defendemos estos principios en las organizaciones internacionales y es nuestra fuerza", puntualizó.La lucha contra las sanciones unilateralesEl presidente de la Duma de Rusia instó al Parlamento nicaragüense a realizar una cooperación conjunta para enfrentar las amenazas externas."En el marco de la dimensión parlamentaria, es oportuno buscar soluciones eficaces para la realización de proyectos conjuntos en diversos ámbitos. Rusia tiene mucho que ofrecer (…) juntos podemos resistir cualquier presión exterior, hacer frente a los desafíos y amenazas, proteger la soberanía y la independencia de nuestros Estados", señaló.Como ejemplo, destacó la fortaleza y crecimiento de la economía rusa pese a la agresividad de las sanciones occidentales, acentuadas en los últimos dos años. "A pesar de ello, nuestra economía se está desarrollando. Según el Banco Mundial a finales de 2023, Rusia se situó en el cuarto puesto del ranking mundial después de China, Estados Unidos y la India, convirtiéndose en la mayor economía de Europa", manifestó Volodin.El presidente de la Duma Estatal parafraseó al héroe nicaragüense Augusto C. Sandino (1895-1934) para dimensionar la lucha de los Estados por defender los intereses de sus naciones."La soberanía no se discute, sino se defiende con las armas en la mano, así decía el héroe nicaragüense Augusto C. Sandino", recordó.

https://latamnews.lat/20240718/lavrov-felicita-a-nicaragua-por-el-45-aniversario-del-triunfo-de-la-revolucion-sandinista-1156239277.html

nicaragua

centroamérica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Marcela Rivera https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144554922_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3ad7b27f8e4e48cbe50ba2d8470f9896.jpg

Marcela Rivera https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144554922_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3ad7b27f8e4e48cbe50ba2d8470f9896.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Marcela Rivera https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144554922_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3ad7b27f8e4e48cbe50ba2d8470f9896.jpg

nicaragua, rusia, viacheslav volodin, centroamérica, política