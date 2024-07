https://latamnews.lat/20240718/podra-el-atentado-cambiar-los-resultados-de-las-elecciones-en-eeuu-1156207909.html

¿Podrá el atentado cambiar los resultados de las elecciones en EEUU?

Si antes el desempeño del actual presidente Joe Biden no agradaba tanto al pueblo estadounidense, ahora el factor Trump puede convertirse en una opción para los indecisos, dentro y fuera del campo demócrata, que optan por no querer que el actual jefe de Estado norteamericano siga en el poder.Según Andrew Traumann, profesor de Relaciones Internacionales del Centro Universitario de Curitiba y coordinador del posgrado en Geopolítica de Asia de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, el expresidente sale "muy fortalecido porque, en un momento así, hay solidaridad nacional e internacional".Para Lucas Massimo, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Sao Paulo, el ataque sufrido por Donald Trump "aumenta la preocupación de los líderes mundiales por la democracia estadounidense". También destacó que, independientemente del resultado electoral, "un episodio de tal gravedad en un momento tan crítico de la campaña" socava la legitimidad del nuevo presidente y debilita la posición de Estados Unidos en la geopolítica mundial.¿Trump contra el sistema?El analista internacional menciona la narrativa de Trump como víctima perseguida por el sistema como un factor que podría movilizar a votantes que no tenían intención de votar.A la pregunta de si las teorías conspirativas podrían ayudar a crear un candidato fuerte, Traumann responde que sí: "La versión oficial de los hechos es que había un perímetro de seguridad alrededor del escenario donde estaba Trump... El FBI ha estado culpando a la policía local de esta negligencia".La política de EEUU es "violenta"Por otro lado, Ricardo Caichiolo, profesor de Relaciones Internacionales en Ibmec Brasilia, opina que el ataque a Trump muestra la verdadera cara de Estados Unidos. "[El ataque] señala que la política estadounidense es una política violenta, que a lo largo de los años, de las décadas, siempre ha estado marcada por momentos de violencia, incluso dirigidos contra el mayor líder de Estados Unidos, en este caso, el presidente de la República", manifestó el experto.Lucas Massimo coincide con Caichiolo al afirmar que "la violencia en Estados Unidos es recurrente" y subraya que el acceso masivo a las armas hace compleja la tarea de los profesionales de la seguridad. Sugiere que la extrema polarización de la campaña electoral contribuyó al atentado y que es necesaria una comprensión más profunda del fenómeno, en lugar de limitarse a culpar a la ineptitud de los servicios de seguridad.Ricardo Caichiolo advierte del factor considerado "decisivo" en el atentado sufrido por Trump y su posibilidad de volver al Despacho Oval.Según él, podría "ser un elemento neutral en términos de impacto en la carrera presidencial".El atentado es visto por el analista como algo positivo para Joe Biden, que ha sido el tema principal de los medios de comunicación de todo el mundo, y que podría ayudarle en la carrera electoral estadounidense."Incluso hay analistas que dicen que para Biden sería un momento que le ayudaría, porque sería un momento en el que el foco ya no está en la cuestión de que es una persona mayor, de que no tiene las condiciones mentales para poder presentarse a la presidencia, que era lo que estaba en la agenda estadounidense, en la prensa estadounidense en las últimas semanas. Al tener ahora esta agenda, los ojos de Estados Unidos y de la prensa estadounidense se centran obviamente en el atentado que tuvo lugar", afirma Caichiolo.El profesor de Relaciones Internacionales declaró que ahora es un momento en el que los propios demócratas están revisando una serie de cuestiones, una serie de diferencias dentro del propio partido.Respecto a la posibilidad de que Joe Biden sea sustituido como candidato demócrata, Ricardo Caichiolo fue claro: "Tengo entendido que seguirá siendo el candidato". Por otro lado, destacó la importancia de Kamala Harris, que "está plenamente capacitada" para asumir la presidencia si fuera necesario.En cuanto a la posibilidad de que Trump cambie su postura sobre el control de armas tras el atentado, Massimo se mostró escéptico.Agregó que el perfil de políticos republicanos que podrían opinar sobre la centralidad de las armas en la sociedad estadounidense se ha alejado de los centros de poder desde 2016.El atentadoEn la tarde del 13 de julio se produjeron disparos durante el mitin de campaña de Trump en Butler, Pensilvania. El expresidente sufrió una herida de bala en la oreja derecha y fue hospitalizado brevemente. El hombre armado mató a un miembro del público e hirió de gravedad a otros dos entre la multitud antes de que el Servicio Secreto lo neutralizara.La Oficina Federal de Investigación (FBI) está tratando el incidente como un intento de asesinato y posible terrorismo doméstico. El presunto autor de los disparos ha sido identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 años y natural de Bethel Park (Pensilvania).Trump se unió a la corta lista de presidentes estadounidenses que han sobrevivido a un intento de asesinato. Incluye a Theodore Roosevelt, al que dispararon en 1912 durante la campaña, y Ronald Reagan, al que dispararon en 1981. Abraham Lincoln y John F. Kennedy figuran entre los que fueron asesinados.

