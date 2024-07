https://latamnews.lat/20240718/mutual-judia-amia-culpa-al-estado-de-argentina-por-desatender-investigacion-de-su-atentado-1156238428.html

Mutual judía AMIA culpa al Estado de Argentina por desatender investigación de su atentado

Mutual judía AMIA culpa al Estado de Argentina por desatender investigación de su atentado

Ante el presidente de Argentina, Javier Milei, Linetzky solicitó al Gobierno que la causa principal que investiga el ataque que dejó 85 víctimas mortales y más de 300 heridos, que sigue sin determinar responsabilidades, "sea de una buena vez una verdadera cuestión de Estado". En uno de los dos actos que se realizaron en Buenos Aires para conmemorar el 30º aniversario del atentado, Linetzky lamentó "la pobre actuación de una fiscalía dedicada exclusivamente a la causa AMIA, con la mayor cantidad de empleados del país trabajando en un solo caso, pero que no ha generado avances significativos en la causa en los últimos diez años". También pasaron 30 años "sin que nuestro poder legislativo reaccione y actualice nuestra legislación", sostuvo.En otro acto protagonizado por Memoria Activa, una asociación de familiares de víctimas, sus dirigentes criticaron el proyecto de ley sobre juicio en ausencia enviado al Congreso por la actual gestión.La referente de esta asociación civil, viuda de una de las víctimas del atentado, Andrés Malamud, también criticó a Milei por "rendirle homenaje y honores al que fuera el máximo responsable de la impunidad de la causa AMIA: el expresidente Carlos Menem (1989-1999)".Memoria Activa reprochó durante este tiempo el papel de la dirigencia de la AMIA y de otra de las organizaciones judías más importantes del país, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), por su postura a favor del encubrimiento del atentado.A partir de una denuncia presentada en 1999 por la agrupación de familiares de víctimas Memoria Activa, la Corte IDH declaró el 14 de junio la responsabilidad de Argentina por no haber adoptado medidas para evitar el atentado, y por no haber investigado con la diligencia requerida el ataque y su encubrimiento.En otra causa que indagaba en el encubrimiento del ataque, el máximo tribunal penal de Argentina, la Cámara Federal de Casación Penal, responsabilizó en abril al país persa y a la organización chiíta lianés Hizbulá por el ataque a la AMIA y por otro atentado a la embajada israelí en 1992, que ocasionó 22 fallecidos.Otra de las organizaciones judías más importantes en el país sudamericano, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), celebró el fallo que acusaba a Irán de Estado terrorista, al señalar que la sentencia habilitaba a las víctimas a recurrir a la Corte Penal Internacional.En política exterior, Milei se ha alineado con Estados Unidos e Israel, países que ya ha visitado como presidente, cargo que asumió el pasado 10 de diciembre.

