"Los políticos de EEUU pueden sancionar al narco mexicano para generar show, pero no pasa nada"

"Los políticos de EEUU pueden sancionar al narco mexicano para generar show, pero no pasa nada"

18.07.2024

Los criminales señalados por Washington hace unos días tienen supuestamente centros de llamadas en México con estafadores que se hacen pasar por agentes de tiempo compartido, abogados o representantes de ventas de terceros con sede en Estados Unidos, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Estos estafadores, señalan las autoridades, se dirigen a los propietarios estadounidenses de tiempo compartido en México y los defraudan a través de complejos sistemas de telemarketing. Las víctimas de origen estadounidense enviaban los pagos a través de transferencias a bancos estadounidenses o a empresas fantasma con cuentas mexicanas.Pero tan solo unos días antes hubo más castigos contra grupos delincuenciales mexicanos. A principios de julio, Estados Unidos impuso sanciones contra tres individuos de México y China acusados de lavar dinero para el cartel de Sinaloa, que junto con el CJNG son las principales organizaciones criminales que operan en México y envían droga a suelo estadounidense.El cartel de Sinaloa ha sido el foco de la mayor parte de las sanciones estadounidenses en los últimos años, especialmente porque son considerados los principales traficantes de fentanilo; sin embargo, esta organización sigue operando en ese país y obteniendo millones de dólares por la venta de esa droga, según la Administración de Control de Drogas​ (DEA, por sus siglas en inglés). "Los Chapitos y el cartel de Sinaloa obtienen miles de millones de dólares de beneficios del comercio de fentanilo, y son los pioneros de la amenaza más mortífera a la que se ha enfrentado nunca Estados Unidos", publicó la DEA en el documento Evaluación de la amenaza nacional de las drogas en 2024.¿Sanciones inútiles?La DEA también destaca que la organización criminal antes dirigida por Joaquín El Chapo Guzmán es toda una transnacional, pues opera en al menos 47 países alrededor del mundo, como China, Tailandia, Australia, Nueva Zelanda, países de América Latina, Europa, Estados Unidos e incluso África, donde recientemente fue desmantelado un laboratorio para la producción de drogas específicamente en Mozambique. Todo lo anterior pese a las múltiples sanciones de las que ha sido objeto ya en 2024.El poder que sigue teniendo la organización también conocida como cartel del Pacífico y su alcance internacional incluido Estados Unidos, que es considerado su principal mercado, podría ser una señal de que las sanciones que le han aplicado las autoridades estadounidenses no están funcionando, coinciden expertos consultados por Sputnik. Silva cree que, más allá de las sanciones económicas, la mejor forma de contrarrestar a las organizaciones delictivas mexicanas es atacarlas de manera franca y directa, fuego contra fuego."Hay que pelear fuego con fuego contra los carteles, ellos son son muy violentos y no le tienen piedad a la gente inocente. Entonces hay que darles una lección", agrega el exagente.Según él, las organizaciones criminales logran esquivar las sanciones estadounidenses porque corrompen y sobornan a las autoridades no solo de México, sino de Estados Unidos. El fentanilo sigue corriendo en EEUU Recientemente, la mayoría de las sanciones contra los carteles mexicanos están relacionadas con el tráfico de fentanilo porque, según indica el informe de la DEA, "el fentanilo fabricado por los carteles mexicanos es el principal impulsor de la actual epidemia de muertes por intoxicación por drogas en Estados Unidos". Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el 75% de todas las muertes por intoxicación por drogas en 2022 (84.181 de 111.029) fueron causadas por opioides sintéticos, principalmente fentanilo. Ese porcentaje subió a 86% en 2023. Pese a las sanciones, el tráfico de fentanilo no solo no ha parado, sino que ha ido en aumento en los últimos tres años, pues, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus sigla en inglés), las incautaciones de esa droga sintética han aumentado de 5.080 kilogramos en 2021 a 12.257 kilogramos en 2023. Tan solo en lo que va de 2024 se han incautado 6.245 kilogramos de fentanilo.Dinero digital, "muy difícil de perseguir"Arturo Grandón, asesor de seguridad nacional y analista de inteligencia y defensa radicado en Washington, considera en entrevista con Sputnik que, en teoría, las sanciones económicas son una buena herramientas para debilitar a los carteles porque les pega donde más les duele: en el dinero. "Las sanciones económicas buscan la ruta del dinero para tratar de cortar el suministro de divisas que ellos manejan; es el golpe más asertivo que se podría hacer", señala, no sin dejar de aclarar que hay un nuevo obstáculo: la tecnología. Según el especialista, los grupos criminales mexicanos se han modernizado y ya recurren a las monedas digitales o criptomonedas, e incluso a la deep web, para encubrir sus millonarias transacciones"Al principio, cuando no existían los sistemas de internet, era más fácil tratar de seguir la huella del dinero, pero ahora, con las nuevas plataformas y monedas virtuales, los carteles conducen mucho mejor que el comercio y se está volviendo más difícil rastrearlos", agrega.Desde 2022, la Organización de las Naciones Unidas advirtió que el ciberespacio y las criptomonedas se han convertido en un nuevo espacio de acción para los grupos del crimen organizado, y mencionó que los narcotraficantes mexicanos están aumentando el uso de la moneda virtual por el anonimato y la rapidez de las transacciones.La DEA tiene su propia explicación de cómo funciona el lavado de dinero a través de criptomonedas: "Los blanqueadores que poseen criptomonedas recogen grandes cantidades de dinero de los narcotraficantes y, a cambio, transfieren criptomonedas a los narcotraficantes. Los narcotraficantes pueden transferir inmediatamente la criptomoneda a sus homólogos en México u otros países, donde suele revenderse a cambio de moneda local".Todo este ecosistema virtual ha "entorpecido y dificultado" el trabajo de las fuerzas de seguridad de cualquier país para combatir la delincuencia organizada, observa Grandón.

