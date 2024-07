https://latamnews.lat/20240718/los-ingresos-del-canal-de-suez-caen-una-cuarta-parte-en-el-ano-fiscal-2023-2024-1156233821.html

Los ingresos del canal de Suez caen una cuarta parte en el año fiscal 2023-2024

EL CAIRO (Sputnik) — Las ganancias del canal de Suez descendieron en un 23% durante el año fiscal del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024, según el jefe... 18.07.2024, Sputnik Mundo

También informó, citado por la administración que encabeza, que durante el período mencionado un total de 20.148 barcos pasaron por el Suez. En el año fiscal anterior, prosiguió, los ingresos fueron de unos 9.400 millones de dólares, con más 25.900 buques cruzando el canal. En noviembre de 2023, el movimiento Ansarolá (hutíes), que controla la parte norte de la costa de Yemen en el mar Rojo, anunció su apoyo a Palestina y la decisión de atacar en el golfo de Adén y el mar Rojo cualquier buque relacionado con Israel, en respuesta a los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza, así como instó a otros países a retirar sus tripulaciones de tales barcos y no acercarse a ellos en el mar. Los hutíes, al mismo tiempo, declararon que no obstaculizan la navegación en la región y no atacan los barcos de otros países. Ante el peligro de ataques, varias navieras han optado por suspender el acarreo por el mar Rojo y enviar sus barcos alrededor de África, lo que ralentiza el transporte y lo hace más costoso.

