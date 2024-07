https://latamnews.lat/20240718/la-otan-tiene-la-politica-irresponsable-de-ofrecer-falsas-esperanzas-a-ucrania-1156240190.html

La OTAN tiene la "política irresponsable" de ofrecer "falsas esperanzas" a Ucrania

La OTAN tiene la "política irresponsable" de ofrecer "falsas esperanzas" a Ucrania

Desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en febrero de 2022, las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido a casi 500.000 militares entre muertos y heridos, según el Ministerio de Defensa de Rusia. Pese a ese escenario tráfico en las filas ucranianas, la OTAN continúa enviando armamento a Europa del Este, bajo la promesa de que eso terminará con el conflicto entre Kiev y Moscú, alentando "esperanzas ucranianas equivocadas", afirmaron los expertos en un artículo publicado en el medio Politico. Los analistas también criticaron la reciente cumbre de la OTAN celebrada en Washington, a la cual señalaron por haber carecido de fundamentos realistas sobre la crisis ucraniana. "Otro tipo de cumbre, impregnada de realismo, habría admitido que Ucrania no puede ganar en el gran sentido en que ha definido la victoria, y que la OTAN no la defenderá. Eso habría sido un puente hacia mejores perspectivas de una paz razonable en Ucrania, por no hablar de una mayor seguridad para la OTAN", observaron. ¿Es hora de negociar?Según los expertos, las promesas hechas por el bloque militar liderado por Washington anima a los dirigentes de Ucrania "a posponer el reconocimiento de sus terribles circunstancias". El botón de muestra más evidente de la fragilidad de la defensa ucraniana, dijeron, es el fracaso de la contraofensiva que iniciaron las tropas de Zelenski en 2023. También criticaron que varios líderes otanistas aseguraran que el ingreso de Ucrania a la OTAN es "irreversible", ya que ese hecho aún está lejos de cumplirse. Tampoco vieron con buenos ojos que Estados Unidos haya firmado un "pacto de seguridad" con Kiev con duración de una década, al tiempo de que Washington ya autorizó el uso de armas norteamericanas en contra de territorio ruso. "Sería una tontería admitir a Ucrania en la OTAN, ahora o nunca", advirtieron Friedman y McCallion. A finales de mayo, la Administración Biden dio su aval a Ucrania para que utilice armamento estadounidense en contra de territorio ruso, pero con varias condiciones. Este paso, advirtió el Kremlin, representa un riesgo para la seguridad nacional rusa y es una escalada del conflicto. Además, el 10 de julio pasado, Washington anunció que desplegará armas de largo alcance en Alemania, como misiles de crucero SM-6, misiles de largo alcance Tomahawk y "armas hipersónicas que tienen un alcance significativamente mayor que los misiles estacionados actualmente en Europa", según un comunicado de la Casa Blanca. Sin embargo, todo este respaldo militar podría ser insuficiente o hasta cosmético porque "Estados Unidos ya ha demostrado claramente que no luchará ni se arriesgará a una guerra nuclear en nombre de Ucrania, ni siquiera cuando la supervivencia de esta última esté en juego, ya que Estados Unidos no tiene un interés vital en hacerlo", coinciden los expertos. Asimismo, concluyen que la OTAN no puede admitir a Ucrania mientras este país siga en conflicto con Rusia. De hacerlo, advierten, generarían una crisis nuclear entre Washington y Moscú que a nadie conviene.

