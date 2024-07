https://latamnews.lat/20240718/el-precio-de-la-soja-cae-sera-un-obstaculo-para-la-economia-argentina-1156217438.html

El precio de la soja cae: ¿será un obstáculo para la economía argentina?

La caída del precio de la soja preocupa a productores del Cono Sur, que todavía acumulan millones de toneladas del cereal sin vender. En diálogo con Sputnik... 18.07.2024, Sputnik Mundo

Una importante caída en el precio de la soja comienza a inquietar a los países del Cono Sur de América Latina, donde la exportación del cereal es una de las herramientas clave para el ingreso de dólares a sus economías.La tendencia se confirmó a comienzos de la semana, cuando en el mercado de futuros de Chicago, utilizado como referencia internacional, el precio de la tonelada de soja quedó por debajo de los 400 dólares, algo que no sucedía desde antes de 2020. Según consignó el sitio especializado en agronegocios Blasina y Asociados, la baja encuentra a los productores argentinos con cerca de 35.000 millones de toneladas de soja sin vender, algo así como el 73% de la producción total, de acuerdo con cifras de la Cámara de la Industria Aceitera de ese país.La situación también afecta a países vecinos como Uruguay y Paraguay. El mismo sitio consigna que los productores uruguayos aún tienen un millón de toneladas de soja sin vender, es decir, el 30% de su producción total. En Paraguay, en tanto, datos de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) citados por el diario paraguayo La Nación advierten que la baja del precio redundará en 1.500 millones de dólares menos que ingresarán a la economía del país.En diálogo con Sputnik, el analista económico argentino Leonardo Piazza consideró que la baja puede considerarse "un hecho puntual" en un contexto de "alta volatilidad de los precios", producto de un escenario geopolítico convulsionado tanto por el conflicto en Ucrania como por la guerra comercial entre EEUU y China y la carrera presidencial entre Joe Biden y Donald Trump. En ese marco, explicó que una reducción del consumo en relación al stock ha impulsado el precio a la baja.En relación al caso argentino, Piazza desestimó que la baja del precio tenga un impacto clave en el ingreso de dólares a la economía argentina, incluso cuando desde algunos sectores se apunta contra el sector agroexportador por no liquidar sus exportaciones. "El campo en realidad está liquidando al mismo ritmo en promedio de los últimos tres años antes de la sequía de 2023", apuntó.En ese sentido, el experto desestimó que una baja de esta magnitud pueda poner en jaque a los productores, quienes continuarán produciendo con sus expectativas habituales. "El productor, por naturaleza, produce. No está trabajando la tierra pensando si el precio va a subir o bajar. Quizás esa especulación la haga más un exportador o una multinacional", aseveró.Piazza valoró incluso que los productores sojeros argentinos han "incorporado tecnología" y lograron incrementar su productividad, consiguiendo un aumento del 55% en su volumen de producción con respecto a la sequía de 2023. Ese aumento, celebró el analista, se refleja directamente en el Producto Interno Bruto (PIB) argentino de 2024.Los problemas de ingreso de divisas a la Argentina radican, según Piazza, no en la falta de liquidación por parte de los productores, sino en el esquema cambiario que hace que los ingresos por exportaciones se hagan en un 80% al tipo de cambio oficial y otro 20% al "contado con liqui", una operación que no afecta a las reservas de Argentina.Para el analista, los productores ven más como un problema cómo afecta su rentabilidad el contexto cambiario y las retenciones a sus exportaciones, que una posible caída pronunciada de los precios o la pérdida de mercados, situaciones que según el analista se estabilizarán.

argentina

