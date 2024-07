https://latamnews.lat/20240718/eeuu-concluye-su-proyecto-fallido-de-muelle-humanitario-en-gaza-mientras-el-hambre-sigue-1156218320.html

EEUU concluye su proyecto fallido de muelle humanitario en Gaza mientras el hambre sigue

La noticia fue confirmada por el comandante adjunto del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), Brad Cooper, quien aseguró que el muelle "ya no es necesario". Sin embargo, esta construcción —que tuvo un costo aproximado de 230 millones de dólares, según Washington— nunca cumplió la totalidad de sus objetivos y fue poco utilizado para los fines que fue creado en marzo pasado, acusaron en varias ocasiones organizaciones en favor de Palestina. Las autoridades estadounidenses argumentan que las "condiciones meteorológicas" impidieron que el muelle siguiera funcionando. "La misión de intervención marítima en el muelle ha concluido, por lo que ya no es necesario utilizarlo (...) Ahora se está haciendo la transición... a un puerto en Ashdod, Israel", explicó el funcionario del Pentágono. En Gaza, mientras tanto, la crisis humanitaria se incrementa y la hambruna amenaza a familias enteras, de acuerdo con organizaciones como la Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y reportes de medios internacionales. El pasado 29 de junio, Osama Hamdan, miembro del buró político del movimiento palestino Hamás, declaró que el muelle flotante de Estados Unidos frente a la costa de la Franja de Gaza no es más que un espectáculo político.Según el representante de Hamás, el muelle no resolvió el problema de la escasez de alimentos en Gaza.El académico chino Niu Xinchun, director ejecutivo del Instituto de Investigación China-Árabe de la Universidad de Ningxia, dijo recientemente al diario Global Times que "no se puede descartar la posibilidad de que [el fracaso del proyecto] esté relacionado con la corrupción en el Ejército estadounidense". "Tal y como está ahora, este embarcadero es un proyecto fallido de grandilocuencia política. ¿Cuánto puede esperar Estados Unidos que contribuya a aliviar los desastres humanitarios cuando ni siquiera es capaz de construir un embarcadero en Gaza que pueda funcionar de forma estable durante un periodo bastante largo? El fracaso de este proyecto no solo socava la reputación y honestidad de Washington en las cuestiones humanitarias de Gaza, sino que también arroja dudas sobre sus capacidades", señaló el medio chino.En los próximos días, el Ejército estadounidense comenzará a entregar más de dos millones de kilogramos restantes de ayuda desde Chipre a Ashdod y, luego, a Gaza, justificó Brad Cooper.

