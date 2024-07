https://latamnews.lat/20240718/decidiran-los-ucranianos-si-la-ilegitimidad-de-zelenski-es-un-obstaculo-a-las-negociaciones-de-paz-1156227618.html

"Decidirán los ucranianos" si la ilegitimidad de Zelenski es un obstáculo a las negociaciones de paz

"Decidirán los ucranianos" si la ilegitimidad de Zelenski es un obstáculo a las negociaciones de paz

Son los ucranianos los que deben decidir si el mandato expirado de Volodímir Zelenski es un obstáculo para las negociaciones con Rusia sobre el arreglo del... 18.07.2024, Sputnik Mundo

El 20 de mayo fue el último día del mandato de Zelenski como presidente electo de Ucrania. Las elecciones presidenciales debían celebrarse el 31 de marzo, pero se suspendieron bajo el pretexto de la ley marcial. Con ello, la Constitución del país estipula claramente que el mandato de un presidente solo puede durar cinco años, después de lo cual se deben celebrar unas elecciones sin la posibilidad de prolongar su término presidencial.El 14 de julio, el presidente ruso, Vladímir Putin, formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.Impacto de las elecciones en EEUU sobre UcraniaEn la entrevista a Sputnik, Szijjarto también agregó que las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos representarán un momento decisivo para la solución diplomática de la situación en Ucrania.Asimismo, explicó que, a su juicio, si gana el expresidente y candidato republicano Donald Trump "habrá una buena oportunidad para lanzar las negociaciones de paz ya este año", dado que en este caso la posición de EEUU respecto a la situación cambiará.El propio Trump declaró en más de una ocasión que, en caso de ser elegido nuevamente como presidente de Estados Unidos, lograría acabar con el conflicto ucraniano en 24 horas.A este respecto, Rusia señaló que el problema es muy complejo para una solución tan simple.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. En diciembre pasado, el mandatario ruso afirmó que la operación continuará hasta que Rusia logre la desnazificación, la desmilitarización y la neutralidad de Ucrania.

